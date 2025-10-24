Undersköterska Natt till Korttidsenheten
2025-10-24
Nu söker vi dig som vill utvecklas och lära nytt!
Är du undersköterska och söker ett varierande, självständigt och viktigt arbete? Nu söker vi nya medarbetare till Korttidsenheten på Nöbbelövsvägen 2B.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett varierat arbete där du gör skillnad för andra varje dag. Vi har inga delade turer och vårt heltidsmått innebär att du får mer ledig tid i din vardag. Hos oss får du möjlighet att växa och bli stimulerad till exempel genom olika roller, ansvarsområden eller utbildningar.
Målgruppen är mycket varierande. Varje person som vistas på korttidsenheten har sina egna utmaningar att övervinna för att nå målet; en nyorientering i vardagen för att kunna återvända hem.
En arbetspass kan bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, omsorgsarbete, medicinska insatser på delegation från sjuksköterska och annat som den du stöttar behöver hjälp med. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Arbetstiden är mellan 21:45-07:15 . Du kommer att schemaläggas natt och arbetar varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 34 timmar och 20 minuter i veckan.
Nattarbete innebär att du ska kunna jobba självständigt och att de situationer som kan uppstå under arbetspass kan vara både varierande och oväntade.
APT är schemalagd dagtid var fjärde vecka.
Vi söker dig som
- är utbildad undersköterska och har arbetat ett par år i yrket.
- Erfarenhet av liknande arbete till exempel inom äldreomsorg är meriterande.
- God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
- Du har ett intresse för att arbeta rehabiliterande och att använda ny teknik.
- Du kan möta brukaren där hen är, oavsett livssituation eller sjukdom till exempel demensdiagnos.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Vår korttidsenhet har nya och fräscha lokaler på Nöbbelöv. Till korttidsenheten kommer i första hand de brukare som ej kan komma hem direkt efter en sjukhusvistelse. Nu söker vi dig, som tillsammans med befintliga kollegor, vill vara med och skapa Sveriges bästa korttidsenhet.
På korttidsenheten, som tar emot 28 brukare fördelat på två avdelningar, är fokus rehabilitering och att stärka brukaren till att kunna återgå hem till sitt ordinära boende med hjälp av rätt hjälpmedel och teknik. Att få fortsätta ett så självständigt liv som möjligt efter en vistelse hos oss på korttiden är viktigt. Vi vill stötta brukaren till en nyorientering i vardagen.
Vårt arbetssätt präglas av nytänk och teamarbete. Vi arbetar med ett hälsoperspektiv som omfattar hela människan, vilket omfattar såväl fysiskt mående som psykiskt välbefinnande. Maten och måltiderna är av central betydelse. Målsättningen är att hälften av alla aktiviteter skall kunna genomföras utomhus. I vår fina utemiljö finns en slinga för träning på olika underlag, växtlighet, ett orangeri och utekök.
Hos oss är teamet i fokus och här arbetar omvårdnadspersonal, legitimerad personal, koordinator och enhetschef tillsammans och tar tillvara på varandras kompetenser. Arbetsplatsen erbjuder återkommande arbetsplatsträffar och kompetensutbildningar för att upprätthålla en god omvårdnad och ett rehabiliterande synsätt.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
Vi kommer att kalla till intervjuer efter att ansökningstiden gått ut. Tjänsterna tillsätts om de inte tas i anspråk av befintlig personal inom Lunds kommun. Första steg är en telefonintervju med rekryteringskonsult och andra intervju sker på enheten med enhetschef Sivbritt Kragh.
Om du går vidare till andra intervjun tar du med;
- Nationellt Id-kort eller pass
- Utbildningsintyg
- Utdrag ur belastningsregistret från Polisen. se (utdrag för egen kontroll) i oöppnat kuvert.
- Tjänstgöringsintyg
Om du går vidare kommer du sedan att få ett mejl från Grade där du ska uppge tre referenser, varav minst två ska vara från chefer (nuvarande/senaste och tidigare chef). Har du tidigare varit anställd i Lunds kommun vill vi, om möjligt, att din chef härifrån är din referens. Referenstagningen kommer att ske digitalt.
Om du söker timanställning (extrajobb) sök istället via separat annons:https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/timvikarie/timvikarie-inom-vard-och-omsorg
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
