Undersköterska Natt, Gullvivan
Orust kommun / Undersköterskejobb / Orust
2025-08-07
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust kommun i Orust
, Tjörn
eller i hela Sverige
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Äldreomsorgen på Orust ingår i Sektor Omsorg och vår vision är att bli Sveriges bästa äldreomsorg! Som undersköterska hos oss erbjuds du ett roligt och varierande arbete.
Gullvivans äldreboende ligger centralt i Henån på Kaprifolvägen. I samma hus finns vårdcentral och folktandvård. Gullvivans äldreboende är placerad i marknivå runt den soliga innergården. Boendet har 30 stora moderna lägenheter uppdelat på två enheter. Båda enheterna är för personer med kognitiv svikt.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom Sektor omsorg i Orust kommun utgår du ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt med fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Ditt uppdrag präglas av ansvar, samspel och strävan efter bästa möjliga möte.
I uppdraget som undersköterska inom äldreomsorgen har du ett meningsfullt och roligt arbete med varierande arbetsuppgifter. Det ingår att vara fast omsogskontakt till hyresgäster med ansvar att upprätta och följa upp individuell genomförandeplan. Även dokumentera och följa upp andra kvalitetsinsatser ingår.
På delegering kommer du att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår även ombudsuppdrag och andra ansvarsområden.
Du kommer att samarbeta och ha stöd av enhetschef, samordningsansvarig undersköterksa (SAMO), rehabenheten, sjuksköterska med flera.
Vi samarbetar över verksamheterna och vi förutsätter att du som söker är öppen för att arbeta på annan arbetsplats inom vår sektor om behov föreligger.
Om dig
Du har gått vård-och omsorgsprogramet eller liknande utbildning som ger behörighet till Socialstyrelsens bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Har du erfarenhet av att arbeta med människor med kognitiv svikt och erfarenhet av nattarbete så ser vi det som meriterande.
Som person är du positiv, flexibel och kan arbeta självständigt. Du har ett gott bemötande gentemot hyresgäster, anhöriga, kollegor och övriga samarbetspartners. Du tycker om att arbeta i team och ser möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift och grundläggande datakunskap. Intresse av digitalisering och välfärdsteknik är meriterande.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare. Schemalagd arbetstid natt.
Inom Orust kommun tillämpar vi Heltid som norm vilket innebär att du får en heltidsanställning. Det kan innebära att du som medarbetare får göra resurspass på andra enheter än den du blir anställd på
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Intervjuer kommer att hållas under ansökningstiden.
Körkort: Krävs ej
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Kontakt
Enhetschef
Ingrid Buhr ingrid.buhr@orust.se 0304-33 41 97 Jobbnummer
9448900