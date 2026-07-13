Undersköterska med utökat ansvar som platsansvarig
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2026-07-13
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Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
Södra långgatan söker nu en driven och kompetent undersköterska som även kan axla rollen som platsansvarig. Som undersköterska hos oss får du en meningsfull roll där du med omtanke, lyhördhet och professionellt engagemang stöttar personer i deras vardag och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet. Platsansvarig utses av enhetschef och finns på samtliga särskilda boenden i Landskrona Stad. Uppdraget som platsansvarig kan se olika ut beroende på respektive boendes förutsättningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som undersköterska innefattar bland annat:
• Ge individuellt anpassat stöd och omvårdnad utifrån den enskildes behov och funktionsnedsättning.
• Stödja den enskildes delaktighet i fritids-, kultur- och samhällsaktiviteter.
• Dokumentera enligt gällande riktlinjer samt följa och bidra till uppdatering av genomförandeplaner.
• I förekommande fall utföra delegerade medicinska uppgifter enligt instruktion från sjuksköterska och rapportera förändringar i mående.
• Arbeta dag / kväll på vardag och helger.
Arbetsuppgifterna som platsansvarig innefattar bland annat:
• Ekonomi
o Vara delaktig i budgetarbetet genom att tillsammans med enhetschef planera och följa upp personalbemanning och mindre inköp utifrån befintlig budget.
o Vara behjälplig med att kommunicera ekonomiska mål och prioriteringar.
• Personal
o Stödja och coacha kolleger inom gruppen/våningen.
o Vara behjälplig i bemanningsplanering, schemaläggning, frånvaro och liknande i de IT-system som är avsedda för ändamålet.
o Introducera ny personal/elever genom att utse handledare och se till att rutin och checklista följs.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och målinriktat, med förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt. Du är trygg i dig själv och behåller lugnet även i stressiga eller oväntade situationer, vilket gör att du kan agera konstruktivt och behålla ett professionellt bemötande även under press. Både i rollen som undersköterska och som platsansvarig är det viktigt att du har ett gott förhållningssätt till andra människor, med förmåga att lyssna in, visa hänsyn och sätta dig in i den enskildes perspektiv. Du värdesätter samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ett lösningsorienterat sätt att arbeta, med fokus på att nå gemensamma mål tillsammans med kollegor och andra professioner.
Krav för tjänsten:
• Genomfört vård- och omsorgsprogram med godkända betyg
• Erfarenhet av yrkesutövning inom vårdyrket
• Behärskar svenska språket i tal och skrift
• Van vid att jobba med olika system som till exempel löne-, schema-, dokumentations och sigitala lösningar så som Sensio, swedlock och Appva.
Meriterande:
• God kännedom om verksamhetens mål, policys och riktlinjer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Arbetet innefattar dags- och kvällspass
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona Omsorg AB använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona Omsorg AB är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335970". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Katarina Sundberg katarina.sundberg@landskrona.se Jobbnummer
10000670