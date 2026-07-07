Undersköterska med inriktning demens
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2026-07-07
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På Gotland finns flera särskilda boenden fördelade över sex orter. Vi som arbetar här har i uppdrag att hjälpa äldre dygnet runt med olika insatser för att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och värdigt liv. Med brukaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Syrengården är ett demensboende centralt i Roma, cirka två mil från Visby. Boendet har 19 platser fördelade på två plan. Här finns en stor trädgård med promenadvägar, paviljong och närhet till skog.
Syrengården är certifierat enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Hos oss arbetar undersköterskor, boendeassistenter, sjuksköterska, enhetschef och rehabpersonal nära tillsammans.
Nu söker vi nya undersköterskor som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du bland annat att:
Utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter såsom personlig omvårdnad, hushållsbestyr, medicinering samt andra delegerade HSL-insatser, med fokus på trygghet och kontinuitet..
Bidra till en meningsfull och individanpassad vardag genom ledsagning, aktiviteter och social samvaro.
Arbeta med ett lugnt och respektfullt bemötande utifrån varje persons kognitiva förmåga och dagsform.
Delta i och utföra palliativ vård samt ge stöd till både boende och anhöriga i livets slutskede.
Arbeta utifrån IBIC och personcentrerad omvårdnad med fokus på individens behov, vanor och livshistoria.
Ha kontaktmannaskap, inklusive att upprätta och följa upp genomförandeplaner.
Dokumentera, ha kontakt med anhöriga samt hantera viss administration.
Samarbeta med enhetschef, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal för att skapa en trygg vård.
Vara delaktig i att utveckla arbetssätt och rutiner i verksamheten.
Vara flexibel och vid behov stötta på andra avdelningar, exempelvis inom somatisk vård.
Arbeta dag, kväll och varannan helg.
För tjänsten som undersköterska inom särskilt boende är ingångslöneintervallet 29 000–34 000 kronor per månad.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Slutlig lön fastställs utifrån utbildning, relevant erfarenhet, kompetens och ansvar i rollen samt med hänsyn till gällande kollektivavtal.
Vem är du?
För anställning som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regelverk.
Det är meriterande med vidareutbildning inom demensvård, exempelvis Silviasyster, Demens ABC/ABC Plus, BPSD, Stjärnmärkt, personcentrerad omvårdnad, lågaffektivt bemötande eller palliativ vård. Erfarenhet av handledning och kompetensutveckling är också meriterande.
Som person är du stabil, trygg och visar ett genuint engagemang i din yrkesroll. Du är initiativtagande och tar ansvar för att arbetet drivs framåt, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens och de boendes skiftande behov. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat där ni tillsammans skapar trygghet och kvalitet i omsorgen.
Du är även relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer med boende, anhöriga och kollegor. Med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt bidrar du till att förbättra arbetssätt och kvalitet i verksamheten, samtidigt som du delar med dig av kunskap och stöttar dina kollegor i det dagliga arbetet.
Som en del av anställningsprocessen måste ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister, så kallad "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning", uppvisas.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visbyvägen 14 (visa karta
)
622 54 ROMAKLOSTER Arbetsplats
Syrengården äldreboende Kontakt
Enhetschef
Linnéa Uddin linnea.uddin@gotland.se 0498-263441 Jobbnummer
9994686