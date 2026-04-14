Undersköterska med administrativa uppgifter
Är du undersköterska med erfarenhet av mottagningsarbete och administration? Låter det roligt att jobba i en "spindel i nätet-roll" där du varvar mottagning, administration och operativt arbete på Falcks mottagning i Växjö? Nu har DU chansen att bli en del av ett stabilt och fantastiskt team.
Med vår kunskap och erfarenhet jobbar vi på Falck hälsa och arbetsliv konsultativt mot kund genom att lotsa dem rätt i vad som bör göras och föreslå hur det ska genomföras för att bidra till positiva arbetsmiljöer och kunden ska få bästa effekt.
Som undersköterska på Falck är du ansiktet utåt mot kund och kundanställda och arbetar nära dina kollegor på enheten; företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, beteendevetare mfl.
Dina arbetsuppgifter består bla av:
Löpande hantering av inkommande bokningar i Falcks administrativa system samt via vår telefonväxel
Kundbemötande gällande olika förfrågningar från kund
Intern administration såsom att stödja kollegor i interna bokningar och administration
Koordinering av arbetsplatsen gällande inköp, fakturahantering, posthantering mm i nära samarbete med konsultchef
Provtagningar, så som venprover, drogtester, kapillära prover, syn/hörsel/EKG etcPubliceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med intyg av skyddad titel
Mycket goda administrativa kunskaper och erfarenhet då dina arbetsuppgifter främst kommer att vara av administrativ karaktär.
Erfarenhet från medicinskt mottagningsarbete eller liknande
Erfarenhet av venös provtagning
Goda IT-kunskaper då datorn kommer vara ditt främsta arbetsverktyg
Svenska och engelska i tal och skrift.
Som person har du en god kommunikativ förmåga och drivs av att ge professionell service och vara till hjälp för kunder och kollegor. Du trivs i ett högt tempo, är flexibel i ditt arbetssätt och kan arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor. Vidare är du lösningsfokuserad och arbetar strukturerat och metodiskt.
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Spännande och driven arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
Övrigt:
I samband med anställning måste du kunna uppvisa intyg av skyddad titel.
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde efter sommaren eller enl. överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten innebär resor till kunder och Falcks enheter i närområdet så det är en fördel om du har körkort och tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Sabina Ståhle på mail sabina.stahle@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via email.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26. Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Honnörsgatan 16 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö Kontakt
Rekryterare
Sabina Ståhle sabina.stahle@falcksverige.se Jobbnummer
9852669