Undersköterska MÄVA 2
2025-11-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
MÄVA
MÄVA är en förkortning av medicinsk äldrevårdsavdelning, vilket innebär att vi vårdar de medicinskt akut sjuka äldre patienterna som är över 75 år.
Våra patienter kan ha många olika diagnoser som till exempel hjärtsvikt, KOL, infektioner och diabetes, vilket gör vårt arbete både utvecklande och utmanande.
Vi vill bidra med ökad tillgänglighet och trygghet, minska oro och bekymmer. Med korta och enkla kontaktvägar är vår ambition att vård och omsorg skall levereras på rätt nivå vid rätt tillfälle. En stor del av våra patienter kommer direkt till avdelningen utan att först passera akutmottagningen. Vi ingår i Samverkande sjukvård, vilket innebär att vi samarbetar med ambulans, kommun och primärvård. Vi har också ett eget närsjukvårdsteam kopplat till oss.
Arbetet på MÄVA är starkt utvecklings- och teaminriktat. Vi provar nya arbetssätt i syfte att förbättra omhändertagandet av våra patienter och att utveckla olika yrkesroller. För att trivas på MÄVA behöver du vara öppen för utveckling, gilla ett omväxlande arbete med högt tempo och ha förmågan att tänka nytt.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
På MÄVA har vi växlat arbetsuppgifter till Regionservice, det innebär att de sköter de flesta arbetsuppgifter som inte tillhör den direkta patientvården, för att på så sätt använda undersköterskans kompetens på bästa sätt.
På avdelningen växlar arbetet mellan det akuta omhändertagandet och sedvanligt omvårdnadsarbete. I det akuta omhändertagandet kan undersköterskan utföra arbetsuppgifter så som provtagningar och undersökningar av olika slag så som bland annat EKG och bladderscan. Till sedvanligt omvårdnadsarbete tillhör bland annat daglig ADL, såromläggningar, odlingar av olika slag, kateterisering av urinblåsa, CPAP och BiPaP-behandling. Undersköterskan är också en stor del av dokumentationsarbetet där man bland annat är ansvarig för att uppdatera status och fylla i standardvårdplaner samt sårjournaler. På avdelningen är du en del av teamet runt patienten som består av fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska, sjuksköterska och läkare.
Vi har individuell schemaläggning och arbetar både dag och kväll samt varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som innehar bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska, tidigare erfarenhet från jobb med äldre människor ses som meriterande. Arbetet på MÄVA kräver att du har en god samarbetsförmåga men även kunna jobba självständigt och ta eget initiativ. Med tanke på att vården och framtiden kommer vara under utveckling så ses det som ett stort plus om du som söker ser utveckling som en naturlig del av arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
