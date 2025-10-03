Undersköterska kväll, Danderyd
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Danderyd Visa alla undersköterskejobb i Danderyd
2025-10-03
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen till vår hemtjänstverksamhet där du har möjlighet att utvecklas och som vi tillsammans arbetar för att utveckla! Vi söker nu undersköterska till kvällstjänstgöring i Danderyd.
Är du en engagerad och driven undersköterska? Söker du en arbetsplats där dina erfarenheter och personliga egenskaper tas tillvara på? Anser du att arbetet inom äldreomsorgen är det bästa jobbet man kan ha? Då har du kommit rätt!!
Vårt mål är att bli den bästa hemtjänstverksamheten och arbetsplatsen. Vill du uppnå det tillsammans med oss? Sök tjänsten nedan!
Beskrivning av tjänsten & krav
Tillsvidaretjänst ca. 50-80%
Kvällstid & varannan helg
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Kontoret ligger nära Mörby Centrum
Cykelvana är ett krav
körkort är ett krav
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Isabella Vikström isabella.vikstrom@attendo.se Jobbnummer
9538707