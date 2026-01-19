Undersköterska hemtjänst, Berga - tillsvidare
2026-01-19
På Bräcke hemtjänst Berga i Linköping arbetar vi med omtanke, ansvar och medmänsklighet - i människors hem.
Vi är en del av idéburna Bräcke diakoni och vårt helhetsuppdrag i Linköping City Syd. Nu söker vi en undersköterska till en tillsvidareanställning, där du får en trygg start och en vardag med många personliga möten.
Din roll
Som undersköterska i hemtjänsten gör du insatser på trygghetsboendet Ramstorp och i ordinärt boende i närområdet Berga/Ramshäll. Arbetet i hemmet är varierande med personlig omvårdnad, boendeservice och dokumentation i journal. En del i arbetet handlar också om att uppmuntra till hälsofrämjande aktivitet där vi bland annat erbjuder sittgympa, bingo, sällskapsspel, boule och musikunderhållning. Du utför delegering med stöd av sjuksköterska och deltar i gemensam planering.
Vem vi söker
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som har lätt att anpassa dig till nya rutiner i självständigt arbete och tillsammans med andra. I hemmet hos kunden är du uppmärksam på de behov som finns och tar initiativ till aktiviteter och problemlösningar i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
- Du är utbildad undersköterska med skyddad titel
- Du har fyllt 18 år
- Du kan cykla
- Du har godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, gymnasienivå. Att kunna behärska svenska språket i tal, skrift och läsförståelse är ett krav.
- Erfarenhet inom vård och omsorg, från jobb eller praktik, är meriterande. Särskilt inom hemtjänst.
Din arbetsplats
På Hemtjänst Berga arbetar nära varandra, hjälps åt i vardagen och har tydliga rutiner som gör att du får en trygg start och stöd längs vägen. Arbetet utgår från området Berga/Ramshäll och trygghetsboendet Ramstorp, där du möter kunder i deras hem och bidrar till en trygg och fungerande vardag.
Vi är en del av Bräcke diakoni som har helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd. Det innebär att vi arbetar nära varandra och möta människas behov på ett helhetsmässigt sätt - för en tryggare vardag i hemmet. Här kan du läsa mer om oss: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-linkoping/om-bracke-hemtjanst/
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Berga Kontakt
Dan Borén 0702-945879 Jobbnummer
9693056