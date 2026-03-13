Undersköterska Demensenhet Vårgården
2026-03-13
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vi söker nu engagerade undersköterskor som vill bli en del av vår demensenhet där vi arbetar med personcentrerad omsorg och ett varmt bemötande

Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära brukarna för att skapa trygghet, delaktighet och struktur i vardagen. Du är en viktig del av teamet och bidrar med både kompetens och omtanke i omsorgen för personer med demenssjukdom.
Arbetet innebär bla:
* Personcentrerad omvårdnad utifrån individens behov.
* Stöd i ADL (aktiviteter i dagliga livet)
* Samarbete i team med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.
* Dokumentation enligt gällande riktlinjer och lagstiftning.
* Delaktighet i utvecklingsarbetet på enheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska
* Har erfarenhet av eller ett genuint intresse för demensvård.
* Bemöter brukare och anhöriga professionellt och respektfullt
* Är trygg i din roll, ansvarstagande och arbetar bra både självständigt och i team.
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande är:
* Fortbildning inom demens.
* Erfarenhet av dokumentation i digitala system.
* Tidigare erfarenhet av att arbete på demensboende.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
