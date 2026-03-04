Undersköterska demensboende
2026-03-04
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du skapa en värdefull vardag för våra äldre? Är du ansvarsfull, stabil och engagerad? Då är det dig vi söker till Bondbergets äldreboende.
Ditt nya jobb
Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och olika ansvarsområden. Du kommer att lägga stor vikt vid hyresgästernas/medborgarnas integritet och arbeta utefter den värdegrund som bygger på individens önskan, behov och förmåga. Ditt uppdrag är att vara professionell yrkesutövare som arbetar utifrån att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull. Du arbetar även aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Du utgår ifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt som innebär att du ser till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje person.
Hos oss erbjuder vi arbete i en verksamhet bestående av ett härligt gäng med gott samarbete och tillit till varandra och där vårdtagarens bästa alltid är i fokus.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete är ett krav men erfarenhet av arbete på demensenhet är meriterande. Vi strävar efter en god demensvård och använder oss av BPSD-metoden i det dagliga arbetet.
För oss är det en självklarhet att du tar initiativ, samarbetar bra med andra och du tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska också vara lyhörd och ha förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Att du kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt är också viktigt. Vi värdesätter också om du är trygg och stabil, har självinsikt och kan anpassa dig till olika situationer. Arbetet ställer även krav på god fysisk rörlighet.
Eftersom arbetet innebär många kontakter med hyresgäster, anhöriga och kollegor med flera samt att det ingår dokumentation bör du behärska svenska språket i tal-, läs- och skrift samt kunna ta till dig och förmedla information, läsa och ta till sig skrivna instruktioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Jönköpings kommun ger dig som anställd förmåner, läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Bondbergets äldreboende ligger i nära anslutning till Bondbergets naturreservat på Ekhagen med bussförbindelser både till Jönköping och till Huskvarna. Det finns 39 lägenheter fördelade på fyra enheter, samtliga enheter har inriktning demens. Personalen arbetar utefter rörligt schema, där dag-, kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring. Resurspass kan innebära att tjänstgöring på verksamhetens samtliga enheter förekommer.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft. Vi ser gärna att du bifogar relevanta intyg/betyg som visar att du är utbildad undersköterska och har ansökt om skyddad yrkestitel. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
