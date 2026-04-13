Undersköterska, dag/kväll
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-04-13
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kardiologi/HIA
Hjärtavdelning C4 tillhör det internmedicinska verksamhetsområdet som också innefattar medicinavdelning, strokeavdelning och geriatrikavdelning. C4 har två läkarteam och tre omvårdnadsteam. Hjärtavdelning C4 har 15 vårdplatser, alla med enskilt vårdutrymme. Två av dessa 15 platser är HIA-salar. Det finns hjärtövervakning till alla patientrum, arytmi- eller ischemiövervakning. Just nu bedrivs lätt-HIA då lungödem med CPAP-behandling vårdas på IVA. Inom snar framtid kommer C4 ha CPAP-behandling.
De vanligaste diagnoserna är akut koronart syndrom (AKS), hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, postoperativ vård efter CABG och pacemakerinplantationer samt lungemboli. Inneliggande utreds vid AKS, då har vi ett fint samarbete med Nya Karolinska i Solna. Patienter flygs till Stockholm, vanligtvis med helikopter, ibland Svenskt Ambulansflyg. Detta innefattar logistik med lasarettets planeringsenhet och hjärta/kärl på NKS. Om patienter genomgår PCI eller CABG återkommer de till vår avdelning för eftervård innan hemgång. Det är unikt att få följa patientens vårdförlopp på detta vis och det är spännande och lärorikt.
Hjärtpatientens tillstånd kan växla snabbt. Då gäller det att agera därefter. Vi arbetar med säkra rutiner och har ett bra samarbete med akutmottagningen och IVA. I övrigt har vi tät kontakt med vårdplatskoordinatorerna, PEV, hjärtmottagningen och AK-mottagningen.
Arbetsuppgifter
På C4 samarbetar sjuksköterskor och undersköterskor aktivt i omvårdnadsarbetet utifrån patientens omvårdnadsbehov. Helhetssynen av patienten ligger till grund för omvårdnaden på avdelningen. Du kommer att arbeta tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska för tre till sex patienter.
Varje morgon har vi på avdelningen en kort avstämning, där arbets- och fysioterapeut deltar. Ronden startar klockan 9.30. Utöver det ingår för undersköterskan sedvanliga arbetsuppgifter på kardiologisk avdelning/HIA.
Vi erbjuder kompetensutveckling i form av tvåstegsutbildning i hjärtsjukvård vilket innebär två till tre dagars utbildningar i Stockholm på olika sjukhus.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska. C-kompetens i RAK-utbildning är meriterande.
För arbetet som undersköterska hos oss krävs flexibilitet, stresstålighet och vana vid akuta situationer. Vi har högt in- och utflöde av patienter till avdelningen vilket bidrar till ett rörligt och roligt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Visby Kontakt
enhetschef
Elin Olsson 0498-268286 Jobbnummer
9849420