Undersköterska BUP heldygnsvårdsavdelning

Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 300 medarbetare inom området.
Vi välkomnar nu undersköterskor till BUP psykiatrisk slutenvårdsavdelning.
Din närmsta chef kommer vara Enhetschef för Psykiatrisk akutvårdsavdelning 1B.
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på avdelningen bestående av medicinska kontroller och provtagningar enligt ordination. Utifrån läkarordination och i samverkan med ansvarig sjuksköterska ge psykiatrisk omvårdnad, exempelvis i form av stödsamtal, psykoedukation och föräldrastöd.
Stöd i att upprätta vardagsrutiner kring sömn, mat och aktiviteter. Stöd vid måltider och samarbete med BUP Ätstörningsteam.
Observation/kartläggning av patienter och vara kontaktperson till BUP-patient.
I dina arbetsuppgifter ingår också att i samråd med BUP Akutteam samverka med öppenvårdshandläggare, skola, socialtjänst och eventuella övriga hälso- och sjukvårdskontakter.Kvalifikationer
Undersköterska
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande arbete och lära dig mer om akutpsykiatrisk verksamhet.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av psykiatriskt arbete.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
• Kompetens samt praktisk erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familj.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi värdesätter engagemang, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Inskolning påbörjas enligt överenskommelse.
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: tasteget.nu
Välkommen till Jämtland Härjedalen!
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.https://regionjh.se/psykiatri Ersättning
