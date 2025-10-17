Undersköterska/Boendeassistent hemtjänst södra Gotland
2025-10-17
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten södra Gotland
I Hemse på södra Gotland har vi fyra hemtjänstgrupper som hjälper och stödjer varandra i det dagliga arbetet.
Vår verksamhet sträcker sig över hela södra delen av ön, med Gotlands fantastiska natur som granne. Vi arbetar tillsammans för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare.
Vi har även en unik möjlighet till samarbete med hemsjukvården, fysioterapeuter och arbetsterapeuter då vi delar lokaler med dessa yrkesgrupper.
Vi söker nu flera nya medarbetare till våra hemtjänstgrupper.
Vi erbjuder dig ett arbete där du tillsammans med engagerade kollegor verkligen gör skillnad för andra människor. Du erbjuds även kompetensutveckling samt både tid och bidrag för friskvårdsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent på södra Gotlands hemtjänst kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor för att skapa trygghet för våra brukare. Du hjälper, motiverar och stödjer brukarna med omvårdnads- och serviceinsatser utifrån deras individuella behov och önskemål.
Vi arbetar med individuella genomförandeplaner, där vårt arbete grundas på värdeorden förtroende, omtanke och delaktighet. Dina uppgifter inkluderar personlig omvårdnad, medicinska insatser, matlagning, ledsagning, inköp och tvätt. Vi samarbetar även med underleverantörer som bistår oss med hjälp vid tex ledsagning och städning.
I tjänsten finns även rollen som fast omsorgskontakt, vilket innebär arbete med genomförandeplaner, dokumentation av händelser kring brukaren samt kontakt med anhöriga. I det dagliga arbetet samarbetar du med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper. Vi arbetar med digitalt planeringsverktyg i vårt dagliga arbete.
Arbetet är förlagt dagtid, kvällstid och varannan helg.
Vem är du?
För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler. Det är meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Söker du som boendeassistent så har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde. Det är även meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
B-körkort är ett krav i vissa av våra grupper.
Det är också viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Som person har du viljan och förmågan att hjälpa andra, du även trygg i dig själv samt i din yrkesroll.
För att trivas med uppdraget behöver du vara flexibel och snabbt kunna ställa om när förutsättningarna förändras. Du bör vara aktiv i den dagliga planeringen av arbetet och ha förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1001". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Hemtjänst södra Gotland Kontakt
Linnéa Uddin, enhetschef 0498-204258 Jobbnummer
9561082