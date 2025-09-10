Undersköterska/Boendeassistent hemtjänst Fårösund
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-09-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten Fårösund
Hemtjänsten inom Region Gotland finns representerad över hela ön och erbjuder omsorg dygnet runt.
Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling - med ansvar för trygghetslarm, hantering av läkemedelsautomater, digitala nyckellösningar samt personliga arbetstelefoner med tillgång till planering och dokumentationssystem.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag. Vi erbjuder också möjligheter till kompetensutveckling samt friskvård för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Just nu söker vi två nya medarbetare till vår hemtjänstgrupp i Fårösund.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent i hemtjänsten arbetar du tillsammans med engagerade kollegor för ge stöd, motivation och hjälp till våra kunder- alltid utifrån deras individuella behov och beviljade insatser.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan innefatta personlig omvårdnad, medicinska insatser som utförs på delegation av legitimerad personal, ledsagning, handel, städ och tvätt.
I tjänsten ingår omsorgskontakt, det innebär att du är en viktig länk emellan kunden deras anhöriga och verksamheten. Du ansvarar bland annat för att upprätta och följa upp genomförandeplaner samt dokumentera händelser i vardagen. I det dagliga arbetet samarbetar du med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper för att säkerställa en god och trygg omsorg.
Vem är du?
För att anställas som undersköterska krävs att du uppfyller kraven för att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler. Det är meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen.
Söker du som boendeassistent så har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde, samt om du har tidigare erfarenhet inom liknade yrken.
B-körkort är ett krav.
Inom hemtjänsten norra Gotland samarbetar vi över gruppgränserna, därför söker vi dig som är flexibel och öppen för förändringar. Du är omtänksam och har ett genuint intresse av att vilja hjälpa andra människor. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i både dig själv och i din yrkesroll, du har en förmåga att prioritera och fokusera på rätt saker, samt jobbar lugnt och systematiskt efter uppsatta mål. Du är van att arbeta självständigt, men uppskattar också samarbete i team.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vi lägger stor vikt vid förmågan att hitta lösningar och glädjen i att skapa en meningsfull och trevlig vardag för våra brukare.
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team i Fårösund, vi har löpande intervjuer.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten norra Gotland Kontakt
Lotta Segerdahl-Vahlby, rekryterare 0498-269325 Jobbnummer
9501018