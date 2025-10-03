Undersköterska Bemanningspoolen Natt
2025-10-03
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Flytta hit - Bli undersköterska i vår kommun och du får livskvalité
Vill du kombinera meningsfullt arbete med livskvalitet? Här får du möjlighet att fylla på energi mellan arbetspassen, slippa stressen från trafik och långa restider - och ha naturen runt hörnet året om.
Nu söker vi en undersköterska till vår bemanningspool. Som undersköterska i poolen får du ett varierat och flexibelt arbete där du vikarierar vid korttidsfrånvaro och förstärker vid behov inom hemtjänst, äldreboende variation är en del av jobbet!Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i poolen kommer din arbetsplats att variera från dag till dag. Uppdraget innebär att vikariera för personal som av olika orsaker är frånvarande exempelvis på grund av sjukdom eller vård av barn.
Du behöver tycka om variationen i olika arbetsplatser. Att arbeta i vår USK-pool ställer höga krav på flexibilitet, lyhördhet, noggrannhet och professionalism. Du kommer att arbeta inom hemtjänst och äldreboende
Vi förväntar oss att du utför omvårdnads- och serviceinsatser både utifrån planerade besök och vid larm från den enskilde. Arbetsuppgifter består även i att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som distrikts sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Du kommer att arbeta med olika yrkesprofessioner, i syfte att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån egna behov och förutsättningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera händelser kring brukaren i social dokumentation enligt gällande lagstiftning. Vilket innebär att du måste uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha datavana.
Dokumentationen sker i Pulsen Combine. Du kommer att gå på schema, poolen bokas av bemanningsenheten och i uppdraget ingår en flexibilitet vad gäller passbyte utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med av Socialstyrelsen utfärdat bevis om skyddad yrkestitel. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska inom äldreomsorgen.
Du behöver vara noggrann, ansvarsfull, är lättsamt att arbeta med.
Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt.
Du är lugn och trygg och har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter och kan snabbt ställa om och anpassa och förändra insatser utifrån förändrade omständigheter.
Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt likväl som i grupp.
Körkort är ett krav .
Vi vill att du bidrar till att vår verksamhets bedrivs och utvecklas på bästa sätt. Vi ser fram emot din ansökan!
Villkor:Provanställning kan komma att tillämpas max 6 månader
Tillsvidaretjänst 100%
Tillträde 251020 eller enligt överenskommelse. För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert). Ersättning
