Undersköterska, avd 11, Kirurgen Falun
2025-08-19
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du undersköterska och vill var en del i ett team där akuta insatser, specialiserad vård och stark laganda möts varje dag? Välkommen att söka till vår avdelning!
På vår vårdavdelning tar vi emot patienter med akuta kirurgiska tillstånd och åkommor i övre magtarmkanalen. Här bedrivs både pre- och postoperativ vård med snabba flöden, varierade arbetsuppgifter och ett högt tempo med teamarbete i centrum.
Vi arbetar tätt tillsammans - undersköterskor, sjuksköterskor, läkare samt andra professioner för att erbjuda bästa möjliga vård.
Vi erbjuder en lärorik arbetsplats med variation i arbetsuppgifter, kompetensutveckling och internutbildning och möjlighet att påverka och utveckla vården tillsammans med kollegor.
Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienterna och är en viktig del av vårdkedjan.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Basal omvårdnad samt pre- och postoperativ omvårdnad
Övervakning och kontrolltagning med NEWS, pankreatitkontroller och skallobservationer
Viss provtagning
Hantering av dränage, urinkatetrar, stomier m.m
Omläggningar - dränage, sår, stomier m.m
Dokumentation och samarbete i vårdteam
Förberedelser inför operation
Tjänsten innebär dag, kväll och helg med anpassningsmöjlighet enligt flextidsavtal. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Meriterande:
erfarenhet av akutsjukvård, kirurgisk omvårdnad eller av patienter med mag-tarmsjukdomar
Vi söker dig som är har ett intresse för att lära dig och utvecklas i din roll. Du trivs i en miljö där det händer mycket och kan ställa om vid förändrade förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
