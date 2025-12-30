Undersköterska äldreboende vikariat 90%
Humana AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-12-30
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter passionerade och ansvarsfulla undersköterskor till Södra Järnvägsgatan i Växjö, som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Sök nu och bli en del av vårt fantastiska team!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Södra Järnvägsgatan i Växjö får du chansen att arbeta i en engagerad och kärleksfull arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Tjänsterna omfattar, dag/kväll och helg och är ett vikariat på 90%
Lön: Beskriv att lönen sker enligt överenskommelse och att övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vad får du?
• Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
• En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
• En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemangDina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Humana Södra Järnvägsgatan i Växjö har du ett varierande arbete där du bland annat planerar och genomför veckoplanering, hanterar läkemedel, planerar aktiviteter. Du kommer dagligen att dokumenterar och hanterar eventuella avvikelser. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med HSL-personal såsom SSK, rehab personal och joursjuksköterska.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara kontaktperson och ansvara för dina kunders veckoplanering och genomförandeplan
• Följa upp dina kunders veckoplanering och genomförandeplan
• Erhålla delegering av läkemedel från SSK
• Genomföra roliga aktiviteter
• Hantera dokument och avvikelser
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en förmåga att se helheten och du är inte rädd för att ta initiativ. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Erfarenhet av personcentrerat arbete är meriterande och vi tror att det är viktigt att du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska och har intyg om skyddad yrkestitel.
• Besitter goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
• Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
• Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Du behöver också uppvisa utdrag från belastningsregistret (vi använder oss av HVB-hem).
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Patrik Wilhelmsson, Telefonnummer: 010-4580599, E-postadress: patrik.wilhelmsson@humana.se Så ansöker du
