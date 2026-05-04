Undersköterska
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Vi söker nu två undersköterskor för 1 års vikariat med chans till förlängning.
Gynekologi/reproduktionsmedicin Östra sjukhuset består av benign gynekologisk kirurgi och Abortverksamhet. Hos oss roterar man mellan vårdavdelning 313 och mottagnings enheten.
Arbetet består av pre/post op vård av våra operationspatienter med provtagning, kontroll av vitalparametrar samt inskrivningsmottagning där du arbetar mer självständigt. I mottagnings arbetet ingår provtagning samt att man arbetar tillsammans med läkare och assisterar vid undersökningar/ behandlingar.
Här arbetar vi måndag till fredag. Kvällstjänstgöring 1-2 ggr/ vecka ingår i tjänsten.
Om jobbet
Som undersköterska har du ett omväxlande arbete med fokus på patientnära vård. Att arbeta som undersköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård.
Om dig
Grundkrav stabil, flexibel, noggrann, initiativtagande, självständighet och samarbete.
Du kommer jobba nära patienterna och du har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. Du ska trivas med att arbeta på ett flexibelt och noggrant sätt och van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt.
Du tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier och ser möjligheter och hittar lösningar på problem som uppstår samt i att vara med och utveckla verksamheten.
Undersköterskeutbildning
Önskvärd kompetens: Gynekologisk erferenhet
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Gynekologi reproduktionsmedicin, Östra sjukhuset avd 313 Kontakt
Vårdenhetschef
Camilla Sandell camilla.sandell@vgregion.se 0737-140614
