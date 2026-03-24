Undersköterska
Uddevalla Kommun / Undersköterskejobb / Uddevalla Visa alla undersköterskejobb i Uddevalla
2026-03-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Undersköterskor sökes till Kaprifol och Österängens vård och omsorgsboende antal 6 st 100 %
Kaprifolsvård och omsorgsboende är ett av Uddevallas minsta vård- och omsorgsboenden med 3 enheter som har inriktning för dem med kognitiv svikt/demenssjukdom.
Boendet ligger på Äsperöd, i östra Uddevalla, och har en vacker trädgård med fruktträd och blommor.
Österängens vård- och omsorgsboende är Uddevallas största boende för personer med kognitiv svikt/demenssjukdom. I direkt anslutning finns en stor park med pergolas, bärbuskar och fruktträd. Österängen ligger med närhet till både naturen och Uddevalla centrum.
Varje dag arbetar vi för att våra boende ska få en trygg och meningsfull vardag. För oss innebär livskvalitet för våra boende att få ha inflytande över sitt dagliga liv och sitt eget hem, att bli sedd och respekterad är en grund för trygghet och trivsel.
Vårt fokus är en äldreomsorg som främjar välbefinnande, delaktighet och livskvalité för våra boende och deras närstående.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och varannan helg . Österängen/Kaprifols vård- och omsorgsboende har ett nära samarbete för att stötta varandra och utveckla våra arbetssätt tillsammans. Detta innebär att en del av din arbetstid också kan utföras på Österängen eller Kaprifol men du har din grundtjänstgöring på ett utav vård och omsorgsboendena
Arbetets innehåll
I ditt arbete utgår du från det friska hos brukaren och du tar tillvara på dennes egna förmågor. Du dokumenterar utifrån gällande lagstiftning och upprättar och arbetar utifrån genomförandeplaner. Du är också fast omsorgskontakt som hjälper brukaren att formulera sina behov och önskemål, samt att du ansvarar för att samordna omvårdnaden för den enskilde.
Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, och kan omprioriterar dina arbetsuppgifter vid behov.
Vi värnar om det goda samarbetet och söker därför dig som har lätt för att se till helheten och gärna hjälps åt över enhetsgränserna.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra omvårdnadsinsatser, självständigt och tillsammans med kollegor, samt att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från legitimerad personal. I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala och meningsfulla aktiviteter samt samverkan med anhöriga. Kvalifikationer
Du har gått omvårdnadsprogrammet med fullständiga betyg eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer i behov av vård och omsorg med demenssjukdomar. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har god datavana och lätt för att lära dig använda nya IT-system eller digitala hjälpmedel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån metoderna BPSD och Senior Alert. Det är också meriterande med goda kunskaper i palliativ vård eller om du har arbetat inom psykiatri/missbruks verksamhetsområde.Övrig information
På Kaprifol/Österängen finns kostnadsfri parkering för personal. Uddevalla kommun erbjuder också friskvårds bidrag.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryterings tiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret Ersättning
tillsvidaranställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Österängen A, Kaprifol Kontakt
Marion Vaern +465226978246 Jobbnummer
9815702