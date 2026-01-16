Undersköterska
2026-01-16
Vi söker flera undersköterskor till såväl tillsvidaretjänster som vikariat på flertalet av våra enheter.
Om arbetet
Är du undersköterska och vill skapa en värdefull vardag för våra brukare i Hjo kommun? Hos oss i Hjo ansvarar du för stöd och tillsyn för våra boende och/eller individer i behov av stöd i sitt hem. Du erbjuder omsorg, stöd och trygghet. Vi söker dig som är omtänksam, ansvarstagande och stabil - och som vill bidra till våra boendes välmående.
Arbetet är omväxlande och kräver förmåga att bygga relationer, uppfatta förändrade behov och snabbt anpassa insatserna så att varje individ får rätt stöd i rätt tid.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Hjo kommun och läsa om våra förmåner kan du göra det på hjo.se (https://hjo.se/).
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att du:
• ger omsorg, stöd och service enligt socialtjänstlagen
• utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut
• arbetar personcentrerat och främjar rehabilitering
• dokumenterar och medverkar i vårdplanering
• samverkar med kollegor och övriga professioner i teametPubliceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Saknar du utbildning kan du läsa vidare längre ner i annonsen
• har, om du önskar arbeta natt, arbetslivserfarenhet från vårdyrket
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• är trygg i att arbeta både självständigt och i team
• är flexibel, lösningsorienterad och anpassningsbar efter verksamhetens behov
• arbetar aktivt för att bidra till en god arbetsmiljö där alla är välkomna och möter framtiden tillsammans
• med fördel har B-körkort
Är du nyfiken på våra verksamheter kan du kika lite på vår hemsida och i några av våra sociala medier: Hjo.se /äldre, (https://hjo.se/stod-och-omsorg/aldre/)@Sigghusberg
och (https://www.instagram.com/norrgarden1sigghusberg?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)@villarosell
(https://www.instagram.com/villarosell_hjo/)
Arbetstider
Vi rekryterar till olika tjänster med varierande tjänstgöringsgrad och arbetstid. Du har möjlighet att välja i din ansökan vad du är intresserad av. Tjänsterna finns på särskiltlboende, dagverksamhet och hemvård.
Tjänster- dag/kväll och helg
Anställningsgrad 100% vilket motsvarar 37 timmar i Hjo kommun och heltid. Samtliga tjänster inkluderar helg och kväll.
Nattjänst Anställningsgrad på 87,38 % vilket motsvarar heltid som norm vid nattarbete i Hjo kommun. Tjänsten inkluderar ett kvällspass per fem veckor. Alternativt kan tjänsten utformas med timbank där kvällspasset byts mot timmar över flera perioder som sedan genererar nattpass och fördelas utifrån arbetsgivarens behov.
För att arbeta natt önskar vi att du är självständig i ditt arbete dagtid och har förmågan att förlita dig till din kompetens, du behöver ha giltigt B-körkort och har gjort ett medvetet ställningstagande kring nattarbete och hälsopåverkan det kan innebära.
Anställning och introduktion
Vid anställning får du 3-5 dagars introduktion och utbildning för att bli trygg i våra arbetssätt. Du kommer att arbeta med delegerade insatser från vår legitimerade sjukvårdspersonal efter beslut från MAS.
Vi önskar att du kan visa ID/körkort, betyg och bevis om skyddad yrkestitel vid anställning. Vi tillämpar referenstagning både internt och extern och använder oss av det digitalaverktyget Refapp. Vi står inför lagförändring och kan därför komma att be om belastningsregister på de som anställs i Hjo kommun. Så ansöker du
Skicka din ansökan via Visma Recruit via länken i annonsen. Ansökningar på annat sätt undanbedes. Har du skyddad identitet, läs mer på hjo.se (https://hjo.se/).
Intervjuer och tillsättning kan ske löpande. Vi förbehåller oss rätten att använda urvalet för liknande tjänster inom Hjo kommun i sex månader efter ansökningstidens slut.
I din ansökan kommer du ha möjlighet att uppge vilka enheter du är intresserad av, vilken tjänstgöringsgrad, anställningsform och arbetstider som du kan tänka dig. Vi gör sedan vårat bästa att försöka matcha rätt kandidat med tjänst.
Vi välkomnar samtal från sökande men undaber kontakt avseende bemanning, rekrytering eller marknadsföring kopplat till den här annonsen.
För dig som inte är utbildad undersköterska
Vi har för närvarande bara vakanta underskötersketjänster för dig som saknar utbildning hänvisar vi till vår vikarie annons. Det finns möjlighet att via Lärcentrum (https://hjo.se/forskola-och-skola/larcentrum/vara-utbildningar/yrkes--och-kombinationsutbildning-gymnasial-i-skaraborg/)
i Hjo söka kontakt (Studieochyrkesvgledning1@samarbete.onmicrosoft.com
/?ismsaljsauthenabled=true)med' rel='nofollow'>https://outlook.office365.com/book/Studieochyrkesvgledning1@samarbete.onmicrosoft.com
/?ismsaljsauthenabled=true)med studie och yrkesvägledare som kan kika på möjligheterna för dig som erfaret vårdbiträde att validera din utbildning eller om du önskar utbilda dig via vuxenutbildning till undersköterska. Läs mer här (Studieochyrkesvgledning1@samarbete.onmicrosoft.com
/?ismsaljsauthenabled=true)eller' rel='nofollow'>https://outlook.office365.com/book/Studieochyrkesvgledning1@samarbete.onmicrosoft.com
/?ismsaljsauthenabled=true)eller kontakta Patrik enligt kontaktuppgifterna nedan.
Om Hjo
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert vid Vätterns strand och är en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för goda livsvillkor med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling.
Flytta till Hjo - en småstad med stora möjligheter! Kombinera karriär med livskvalitet nära natur och vatten. Läs mer om livet här:
• Livet i Skaraborg - Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo)
• Visit Hjo - Turistinformation (https://www.vastsverige.com/hjo/)
• Hjo.se (https://hjo.se/bostad--miljo/flytta-till-hjo/)
Välkommen till äldreomsorgen i Hjo /Hemvården, Sjöryd, Villa Rosell och Sigghusberg
Vi ser fram emot att välkomna dig och arbeta tillsammans för att skapa en meningsfull vardag för våra boende. Ersättning
