Underrättelseanalytiker
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-20
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker FRA Analytiker som har den kreativitet och uthållighet som krävs för att lägga det komplexa informationspusslet och lösa avancerade problem för att skapa förståelse för vad som egentligen händer i världen. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv verksamhet där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som analytiker tillhör du avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I rollen som analytiker söker, bearbetar och analyserar du inhämtad data och information metodiskt samt drar relevanta slutsatser och dokumenterar dina slutsatser i underrättelserapporter. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra då du ingår i ett team med gemensamma mål och arbetsområden.
De företeelser vi följer finns inom vitt skilda områden. Arbetet påverkas av teknikutvecklingen, vilket kräver att du kan anpassa arbetsmetodiken efter densamma liksom att tillsammans med dina kollegor tillämpa metoder för inhämtning och analys samt att rapportera och anpassa produktionen efter kundernas behov. För att hitta nya sätt att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar är kompetensutveckling en naturlig del av verksamheten.
Du har kontakt med många olika personer och funktioner internt, men också med våra uppdragsgivare, och bidrar till att utveckla dessa samarbeten. Tjänsteresor utrikes förekommer.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ett för arbetsgivaren relevant område så som statsvetenskap, juridik, ekonomi, teknik. Alternativt ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med bearbetning och analys av större mängder data eller förvärvat motsvarande kunskap genom studier
Erfarenhet av arbete med rapportskrivning eller liknande
God datorvana
Skriver, förstår och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap om/ arbetat/ studerat i de samhällen och/eller närliggande regioner där ryska talas
Arbetat med översättningar
Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, annan myndighet eller säkerhets-/ underrättelsetjänst
Vana att producera underlag/rapporter inom statlig myndighet eller utredande verksamhet
Arbetat med säkerhets-, utrikes- eller försvarspolitik
Arbetat inom grävande journalistik
Arbetat med någon typ av analysverktyg
God läs- och hörförståelse i ryska
Du är
Personlig mognad - Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Utvecklingsorienterad - Har lätt för att ta till sig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Driver och implementerar förändring.
Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 minuter med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 41 55. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2026-02-15.
senast 2026-02-15.
Referensnummer 2025FRA1391-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
