Underläkare sökes till Beroende
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Beroende vänder sig till personer med beroendetillstånd med eller utan samtidig psykiatrisk problematik.
Psykiatrisk akutmottagning ingår också i verksamhetsområdet. Som läkare inom verksamheten får du ökad kunskap om drogers inverkan på individen.
Eftersom en övervägande del av våra patienter också har en psykiatrisk samsjuklighet får du träna på differentialdiagnostiska överväganden avseende olika psykiatriska sjukdomstillstånd samt samtalsteknik. Som underläkare medverkar du i läkargruppens gemensamma utbildningstillfällen.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som underläkare kommer du att utveckla dina färdigheter i det dagliga arbetet. Du arbetar nära specialistläkare. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanligt läkararbete såsom inskrivningar, daganteckningar, läkemedelshantering inom slutenvård eller receptförskrivningar. Du kommer att skriva slutanteckningar, remisser och bli mer bekant med regelverket för sjukskrivning. Du deltar i teamarbetet med andra yrkesgrupper och får en större förståelse för de olika professionernas betydelse för patienten. Så småningom kan du på egen hand föra samtal, göra egna psykiatriska bedömningar såväl som somatiska undersökningar. Efter en tid, när du kommit in i arbetet, ingår också jourtjänstgöring på Psykiatriakuten. Målet är att du efter tiden hos oss ska känna dig trygg med de vanligtvis mest förekommande arbetsuppgifter för läkare.
Om dig
Vi söker dig som är examinerad läkare som kan börja omgående, eller senast oktober 2025. Erfarenhet av arbete inom beroendevård/psykiatri är meriterande.
Du är engagerad, flitig, positiv, nyfiken, lyhörd och har en god förmåga att kommunicera och visa respektfullhet gentemot våra patienter. Vi vill i vår verksamhet ha ett arbetsklimat med en positiv grundinställning och god kollegial gemenskap vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Samtidigt behöver du kunna arbeta självständigt gentemot gemensamt uppsatta mål.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Beroende, Gemensamt och läkare Kontakt
Sektionschef, Judit Kerékgyártó 031-3421000 Jobbnummer
9479178