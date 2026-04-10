Underläkare
2026-04-10
Närvårdsavdelningen Östhammar
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Närvårdsavdelningarna i Östhammar!
Nu söker vi ny underläkare till Närvårdsavdelningen i Östhammar. Vi söker dig om gillar att arbeta i vårdteam, tillsammans med oss är du med och driver samt utvecklar verksamheten. Tjänsten är tidsbegränsad på heltid 100 %, under ett år, med tillträde enligt överenskommelse. Det finns mycket goda möjligheter till förlängning tills att du eventuellt får AT-tjänstgöring.
Region Uppsala satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs om våra förmåner här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Sedvanligt avdelningsarbete med bland annat för- och eftermiddagsrond av patienter, arbetet sker i nära samarbete med och handledning av specialistläkare.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med svensk legitimation, alternativt dig som är nyexaminerad läkare i väntan på AT el BT. Personliga egenskaper som vi värdesätter är drivkraft och samarbetsförmåga. Eftersom vi kontinuerligt utvecklar vår enhet söker vi dig som är nytänkande och ser förändringsarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Du besitter en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, har god kännedom om det svenska sjukvårdssystemet och ser det goda bemötandet som ett av dina viktigaste verktyg i patientmötet. Det är meriterande om du har kunskap att arbeta med Region Uppsalas datajournalsystem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Närvårdsavdelningen i Östhammar finns på vårdcentrum i Östhammar, vi har ca 16 vårdplatser. Hos oss vårdas i första hand äldre patienter som behöver inneliggande vård men som inte är i behov av sjukhusets specialistresurser. Patienterna skrivs in från Mobilt Närvårdsteam, vårdcentral eller akutmottagningen på Akademiska sjukhuset.
Har du frågor så hör gärna av dig till verksamhetschef Näva Uppsala Monica Rogberg monica.rogberg@regionuppsala.se
Fackliga representanter nås via växeln 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
