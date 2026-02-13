Underläkare

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Linköping
2026-02-13


Visa alla läkarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-13

Om företaget
Vill du arbeta på en vårdcentral i Linköping där du får frihet under ansvar, stort inflytande, hög kontinuitet och ett engagerat team omkring dig? Vill du vara med och utforma framtidens vård med kloka kliniska val där vi ser individen och samtidigt arbeta med modern digital teknik?
Då är du varmt välkommen till oss!
Capio vårdcentral Johannelund i Linköping ligger ett par kilometer från centrum och vi har 8300 listade patienter och 30 medarbetare. Vi är en bemannad, stabil och mycket uppskattad vårdcentral med fina resultat i både nationella patientenkäten och medarbetarundersökning. Hos oss möter du kollegor som trivs, utvecklas och arbetar tillsammans med patientens bästa som kompass. Vi arbetar utifrån SFAM:s principer och lägger fokus där det gör mest nytta: Medicinsk kvalitet, rationella beslut och patientens bästa.
För ett år sedan flyttade vi in i nyrenoverade lokaler. Vi har nu ljus, trivsam arbetsmiljö där både patienter och personal trivs. Du blir en del av en aktiv, erfaren och samarbetsinriktad läkargrupp med driv att utveckla primärvården.
Vi ligger i framkant med:

AI-stöd i det kliniska arbetet

Medrave

1177

Möjlighet att som läkare själv forma det som är bäst för patienten

Om dig
Vill och kan ta ansvar och ta emot feedback från kollegor

Brinner för kontinuitet och att följa patienter genom livet

Gillar att fatta självständiga kliniska beslut

Trivs med ansvar, patientmöten, utveckling och lagarbete

Vill påverka och utveckla primärvården, både patientnära och strategiskt

Ser värdet av arbetsmiljö, gemenskap och arbetsglädje

Är legitimerad läkare

Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras. Vi tillämpar provanställning.
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - på riktigt.
Vi ser fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 20260331
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229629-1842429".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Skogslyckegatan 5B (visa karta)
587 26  LINKÖPING

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9742787

Prenumerera på jobb från Capio Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Capio Sverige AB: