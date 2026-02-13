Underläkare
Vill du arbeta på en vårdcentral i Linköping där du får frihet under ansvar, stort inflytande, hög kontinuitet och ett engagerat team omkring dig? Vill du vara med och utforma framtidens vård med kloka kliniska val där vi ser individen och samtidigt arbeta med modern digital teknik?
Då är du varmt välkommen till oss!
Capio vårdcentral Johannelund i Linköping ligger ett par kilometer från centrum och vi har 8300 listade patienter och 30 medarbetare. Vi är en bemannad, stabil och mycket uppskattad vårdcentral med fina resultat i både nationella patientenkäten och medarbetarundersökning. Hos oss möter du kollegor som trivs, utvecklas och arbetar tillsammans med patientens bästa som kompass. Vi arbetar utifrån SFAM:s principer och lägger fokus där det gör mest nytta: Medicinsk kvalitet, rationella beslut och patientens bästa.
För ett år sedan flyttade vi in i nyrenoverade lokaler. Vi har nu ljus, trivsam arbetsmiljö där både patienter och personal trivs. Du blir en del av en aktiv, erfaren och samarbetsinriktad läkargrupp med driv att utveckla primärvården.
Vi ligger i framkant med:
AI-stöd i det kliniska arbetet
Medrave
1177
Möjlighet att som läkare själv forma det som är bäst för patienten
Om dig
Vill och kan ta ansvar och ta emot feedback från kollegor
Brinner för kontinuitet och att följa patienter genom livet
Gillar att fatta självständiga kliniska beslut
Trivs med ansvar, patientmöten, utveckling och lagarbete
Vill påverka och utveckla primärvården, både patientnära och strategiskt
Ser värdet av arbetsmiljö, gemenskap och arbetsglädje
Är legitimerad läkare
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras. Vi tillämpar provanställning.
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - på riktigt.
Vi ser fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 20260331
