Underhållstekniker till Underhållsavdelningen
Volvo Business Services AB / Maskinreparatörsjobb / Flen Visa alla maskinreparatörsjobb i Flen
2026-01-12
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Volvo i Flen kommer att stärka Underhållsorganisationen med Underhållstekniker, detta kan vara din chans att ansluta till ett fantastiskt team!Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Underhållsavdelningen ansvarar för att hålla en hög teknisk tillgänglighet på våra maskiner. Arbetet kräver tätt arbete inom gruppen men också tvärfunktionellt mot andra avdelningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Avhjälpande Underhåll.
* Förebyggande Underhåll.
* Felsökning och reparation av mekaniska, elektriska system samt styrsystem.
* Dokumentera och följa upp åtgärder i underhållsystem.
* Delta i operativa möten och bidra med teknisk support till operatörer.
* Strukturera och prioritera det dagliga arbetet tillsammans med teamet.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som vill utvecklas och är öppen för att lära nya färdigheter och har erfarenhet från Underhållsarbete inom Industrin eller som servicetekniker.
Vi ser gärna att du har följande erfarenheter och färdigheter:
* Behärska Engelska i tal och skrift
* Erfarenhet inom industri el / mek
* Kunskap inom PLC/ styrsystem
* Mekanik och reparationer
* God datakunskap
* Relevant Gymnasieutbildning
* Meriterande är kunskap inom bearbetning/verktygstillverkning
Välkommen med din ansökan samt CV.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på Underhåll samt nedan personer:
Rekryterande Chef: Andreas Blomstrand 072 862 5101
HR Buisness Partner: Alexander Aminoff 072 862 5010
Kontaktperson Underhåll: Peter Holmstedt 072 862 5059
Omfattning Heltid / Skiftarbete
Varaktighet Tillsvidare
Sista ansökningsdag 26-01-31, rekrytering sker löpande
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Affärsområdet Trucks Technology & Industrial rekryterar lagspelare som är redo att skapa verklig effekt för våra kunder. Våra decentraliserade team arbetar nära kunderna, med hög hastighet och stort eget ansvar, för att skapa det de verkligen behöver.Kom och samarbeta med oss kring innovativ, hållbar teknik som omdefinierar hur vi utvecklar, bygger och levererar värde. Ta med din nyfikenhet, din expertis och din samarbetsförmåga - tillsammans förvandlar vi djärva idéer till konkreta lösningar för våra kunder och bidrar till en mer hållbar morgondag. Ersättning
