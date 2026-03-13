Underhållstekniker Till Modernt Tvätteri
2026-03-13
Fraimans tvätteri i Bålsta är ett modernt och tekniskt utvecklat industritvätteri. Våra anläggningar och maskiner håller hög nivå och vi fortsätter att utvecklas. Nu söker vi en engagerad och driven underhållstekniker som vill vara med och säkerställa en stabil, effektiv och välfungerande produktion.
Hos oss arbetar du nära produktionen och blir en viktig del av den dagliga driften. Du har stort eget ansvar men samarbetar tätt med både kollegor och produktionspersonal för att lösa problem, förbättra arbetssätt och förebygga driftstopp.
Om rollen
Som underhållstekniker på Fraimans arbetar du med både avhjälpande och förebyggande underhåll. Vår maskinpark är modern och tekniskt avancerad, vilket gör rollen både varierad och utvecklande.
Arbetet innebär bland annat att:
Inspektera, felsöka och reparera produktionsutrustning
Utföra underhåll på maskiner, fastighet och pelletspanna
Arbeta med förebyggande underhåll och bidra till bättre struktur och rutiner
Delta i och driva kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans med produktionen
Du förväntas ta ansvar för att arbetet blir ordentligt gjort och att produktionen kan rulla på så smidigt som möjligt.
Vem är du
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och gillar att arbeta praktiskt. Du tar initiativ, är nyfiken och har ett driv att förstå hur saker fungerar och hur de kan bli bättre.
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning
Arbetslivserfarenhet inom mekanik, el och automation
Gärna kunskap inom PLC
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat i industriell miljö tidigare, men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning i ett stabilt företag
En modern och tekniskt avancerad arbetsmiljö
Trevliga kollegor och ett nära samarbete i vardagen
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling
En roll där ditt arbete gör verklig skillnad varje dag
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobbansokan@fraimans.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Fraimans.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobbansokan@fraimans.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Fraimans Industritvätt AB
(org.nr 556721-2302)
sköldvägen 6 (visa karta
)
746 50 BÅLSTA Arbetsplats
Bröderna Fraimans Industritvätt AB Jobbnummer
9796263