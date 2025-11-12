Underhållstekniker till Markaryd
Vill du arbeta i en teknisk miljö där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Nu har du chansen att bli en del av vår kund i Markaryd. Ett företag med lång tradition inom tillverkningsbranschen och en stark framtidstro.Arbetsuppgifter
• Utföra felsökning, reparationer och akuta åtgärder.
• Arbeta med förebyggande och löpande underhåll samt förbättringar.
• Genomföra installationer och tillsyn av maskinutrustning.
• Identifiera och åtgärda underhållsbehov samt delta i tekniska projekt.
• Bidra till en säker, effektiv och driftsäker maskinpark.
• Stötta kollegor i frågor kring maskiner, metoder och arbetssätt.
• Säkerställa att planerade underhållsinsatser genomförs enligt schema.
• Delta i långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbeten.
• Jourtjänst ingår.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet.
• Praktisk erfarenhet av underhållsarbete.
• Kunskap och erfarenhet inom pneumatik, hydraulik, maskinbearbetning och svetsning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap inom elteknik eller styr- och reglerteknik samt om du har genomfört en pannoperatörsutbildning.
Har du dessutom erfarenhet av CMMS- och/eller EAM-system är det en fördel, då man använder IFS Ultimo.
Vi erbjuder dig
I den här rollen får du möjlighet att arbeta på en tekniskt avancerad och utvecklande arbetsplats med högt tempo och korta beslutsvägar. Arbetsdagen är varierande och innehåller både akuta och planerade uppgifter. Ena veckan kan du arbeta med avhjälpande underhåll, där du hanterar reparationer, larm eller ser till att produktionen snabbt kommer igång efter ett oplanerat stopp. Nästa vecka kan fokus ligga på förebyggande underhåll, planerade åtgärder eller uppgraderingsprojekt.
Tjänsten är placerad i Markaryd, men innefattar även underhållsarbete vid vår kunds anläggning i Strömsnäsbruk.
Information och kontakt
Tjänsten avser en direktanställning hos kund.
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
