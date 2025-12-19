Underhållstekniker sökes till Saab Barracuda!
2025-12-19
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Vill du arbeta med felsökning, reparation och underhåll av produktionsutrustning? Har du intresse för teknik och motiveras av problemlösning? Då kan detta vara rollen för dig!
På grund av ökad efterfrågan på våra världsledande produkter söker vi nu Underhållstekniker till Saab Barracuda i Gamleby.
Som Underhållstekniker blir du en del av vårt underhållsteam som idag består av sex personer. Tillsammans kommer ni arbeta med både tillverkningsutrustningen och med fastighetsrelaterade uppgifter. Arbetet omfattar avhjälpande underhåll, där du felsöker, utreder och löser störningar och avbrott i produktionen. Du kommer även utföra förebyggande underhåll för att säkerställa en stabil drift. I rollen kommer du även stötta och instruera maskinoperatörer i enklare maskinunderhåll.
Du kommer i denna roll ha tillgång till löpande kompetensutveckling.
Arbetet är placerat i Gamleby och kommer utföras på tvåskift eller nattskift. Resor till andra länder kan förekomma i rollen.
Din Profil
Vi söker dig som framför allt trivs med mekaniskt arbete. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med underhåll, men det viktigaste för oss är att du har ett intresse och en vilja att utvecklas inom området. Du är även en person som gillar att samarbeta och kan bygga relationer.
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna ser vi att du:
* Trivs i att arbeta i en mindre arbetsgrupp, där fokus ligger på att leverera bästa support till produktion
* Har stor vilja och nyfikenhet att jobba med ombyggnader och förbättringar i våra produktionsutrustningar
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har god datorvana.
* Har körkort klass B
Meriterande för rollen är om du har:
* Erfarenhet av skärande bearbetning
* Erfarenhet av underhållsarbete inom industri, samt arbete i underhållssystem
* Truckkort
* Behörighet för Heta Arbeten
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
