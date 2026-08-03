Underhållstekniker med elkompetens sökes
Industri Support Värmland AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Karlstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Är du en tekniskt driven problemlösare som trivs med att felsöka, analysera och lösa komplexa tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en roll där din kompetens inom mekanik, el och automation gör verklig skillnad varje dag? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Underhållsmekaniker som kommer att spela en viktig roll i att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i en modern produktionsanläggning. Du kommer att arbeta självständigt med både akuta akut och förebyggande underhåll samt med både el och mek.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Självständigt felsöka, analysera och åtgärda fel i produktionsutrustning och processanläggningar.
• Arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll.
• Utföra finmekaniskt underhåll och reparationer.
• Arbeta med pneumatik, instrumentering och automationsutrustning.
• Läsa och tolka tekniska ritningar, scheman och dokumentation.
• Delta i förbättringsarbete för att öka anläggningens driftsäkerhet och effektivitet.
• Samverka med produktion och övriga tekniska funktioner för att minimera driftstopp.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av underhållsarbete inom tillverkande industri, processindustri eller maskinunderhåll.
• Kompetens inom både mekanik och el.
• Erfarenhet av pneumatik, instrumentering och automationsutrustning.
• God teknisk förståelse och vana att arbeta efter ritningar och elscheman.
• Förmåga att självständigt analysera problem och genomföra hållbara lösningar.
B-körkort är ett krav, sen är det väldigt bra om du också har Mobila arbetsplattformar och Fallskyddsutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av PLC-programmering och felsökning i styrsystem samt teknisk utbildning inom exempelvis industri, automation, el eller mekanik. Även plus med Heta arbeten samt Traverskort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
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671 34 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Industrisupport Värmland AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
10019914