Underhållstekniker
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) / Driftmaskinistjobb / Halmstad Visa alla driftmaskinistjobb i Halmstad
2026-08-05
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På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Underhållstekniker till Laholmsbuktens VA
Vissa jobb märks först när de inte blir gjorda. Ditt kan göra skillnad – varje dag.
Som underhållstekniker hos Laholmsbuktens VA ser du till att tusentals människor har rent dricksvatten och att vårt avloppssystem fungerar som det ska. Ett viktigt jobb där du får arbeta med modern teknik, lösa tekniska utmaningar och vara en del av ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
• Förebyggande och avhjälpande underhåll.
• Service och reparation av pumpar, ventiler och annan mekanisk utrustning.
• Felsökning och förbättringsarbeten.
• Enklare svets- och verkstadsarbeten vid behov.Kvalifikationer
• Har minst gymnasieutbildning.
• krav på B-körkort.
• Har minst ett års arbetslivserfarenhet av mekaniskt underhåll eller liknande arbete.
• Är ansvarstagande och arbetar säkert.
• Har ett tekniskt intresse och gillar att lösa problem
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete.
• Krav på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av svetsning, hydraulik, pneumatik eller arbete inom VA, process- eller industriverksamhet – C-kort - men det är inget krav.
Vi erbjuder dig
• Ett varierande arbete med stor frihet.
• En trygg arbetsgivare med ett viktigt samhällsuppdrag.
• Möjlighet att utvecklas inom modern underhållsteknik.
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
• Bra anställningsvillkor och förmåner.
Varför ska du välja Laholmsbuktens VA?
• Hos Laholmsbuktens VA får du mer än bara ett jobb – du blir en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och ansvar står i fokus. Vi tror på att ge våra medarbetare frihet under ansvar, möjlighet att utvecklas och rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete.
• Här arbetar du med modern teknik och varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att utveckla din kompetens, ta dig an nya utmaningar och vara med och förbättra våra anläggningar och arbetssätt. Samtidigt bidrar du till en verksamhet som människor är beroende av varje dag – genom att säkerställa rent dricksvatten och en hållbar hantering av vårt avloppsvatten.
• Vi värdesätter en god arbetsmiljö, hjälpsamma kollegor och ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752), https://www.halmstad.se/
Box 149 (visa karta
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301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) Kontakt
Björn Röricksson-Svensson, Kommunal bjorn.roricksson-svensson@lbva.se 0702396180 Jobbnummer
10022429