Rektor Bureå Lövångers rektorsområde
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Pedagogchefsjobb / Skellefteå Visa alla pedagogchefsjobb i Skellefteå
2026-08-05
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Är du en ledare som vill skapa framtidens skola tillsammans med andra? Nu söker vi en rektor till rektorsområde Bureå/Lövånger inom grundskolan i Skellefteå kommun.
Det här är ett uppdrag för dig som drivs av utveckling, samarbete och viljan att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevers lärande och trygghet. Tillsammans med medarbetare och kollegor leder du verksamhet där kvalitet, långsiktighet och framtidstro står i fokus.
Som rektor får du en viktig uppgift i att fortsätta utveckla skolan utifrån både dagens behov och morgondagens möjligheter.
DIN ROLL
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt rektorsområde. Du leder genom andra ledare och samarbetar nära både kollegor och andra funktioner inom förvaltningen för att skapa en likvärdig utbildning med hög kvalitet.
Du arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet och använder uppföljning, analys och resultat som grund för utveckling och beslut. Rollen innebär också att leda förändringsarbete och skapa goda förutsättningar för medarbetare att lyckas i sina uppdrag.
Som rektor är du en viktig företrädare för verksamheten och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, medarbetare och externa samverkansparter. Det är ett uppdrag där du både får möjlighet att påverka verksamheten här och nu och bidra till skolans långsiktiga utveckling.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att arbeta som rektor behöver du ha en relevant universitetsutbildning, exempelvis inom pedagogik, sociologi eller psykologi. Du ska även ha påbörjat eller slutfört det statliga rektorsprogrammet.
Vi söker dig som har förmåga att leda verksamhet och människor på strategisk nivå. Du skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas och bidra till verksamhetens gemensamma mål. Rollen kräver också att du har god förståelse för ekonomi, resursfördelning och långsiktig planering. Genom tidigare ledaruppdrag har du byggt erfarenheter som hjälper dig att leda verksamhet, hantera komplexa frågor och driva utveckling tillsammans med andra.
Du arbetar strukturerat med utveckling, uppföljning och analys samt använder resultat som grund för beslut och förbättringar i verksamheten. För att lyckas i rollen behöver du också ha god pedagogisk insikt och vara väl förtrogen med skollagstiftning och andra styrande dokument, med förmåga att omsätta dem i det dagliga arbetet.
För den här tjänsten behöver du, enligt lag, visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten inför en eventuell anställning. Det gäller utdraget "Arbete inom skola eller förskola". Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag via polisen.se
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå fortsätter att utvecklas och det påverkar naturligtvis även oss som arbetar inom utbildning och arbetsmarknad. Här finns ett starkt fokus på utveckling, samarbete och framtidens lärande.
Som rektor i Bureå/Lövånger får du verka i en miljö där du verkligen kan göra skillnad. Området präglas av stark gemenskap, engagerade medarbetare och ett aktivt lokalsamhälle där skolan har en viktig roll. Här får du det nära ledarskapet i ett mindre sammanhang samtidigt som du är en del av Skellefteå kommuns utveckling och möjligheter.
Du blir också en del av ett starkt nätverk av ledare som tillsammans arbetar för att utveckla framtidens skola. Det skapar goda förutsättningar för ett hållbart och meningsfullt ledarskap.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Eftersom rektorsprogrammet är ett krav för tjänsten vill vi också att du bifogar ett dokument som styrker att du har påbörjat eller slutfört utbildningen, exempelvis ett utbildningsbevis eller examensbevis.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
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Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
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Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "729739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Avdelningschef grundskola
Jonas Wallin +46910735000 Jobbnummer
10022369