Senior Verksamhetsutvecklare inom inköp
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande utvecklingsprojekt i energisektorn där målet är att modernisera arbetssätt, vidareutveckla inköpsprocessen och införa ett framtidssäkrat systemstöd för hela inköpskedjan. I den första fasen ligger fokus på Procure-to-Pay (P2P) och Supplier Relationship Management (SRM), samtidigt som Source-to-Contract (S2C) analyseras för att forma en långsiktig målbild och en hållbar systemarkitektur.
Rollen passar dig som vill bidra både strategiskt och operativt i en samhällsviktig och komplex verksamhet. Du arbetar nära projekt-, process- och uppdragsledare samt andra erfarna specialister inom bland annat verksamhetsutveckling, informationsmodellering och lösningsarkitektur. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både framtida arbetssätt och vägval för inköpsnära systemstöd.
ArbetsuppgifterDu planerar, bokar och faciliterar workshops för nuläges- och börlägesanalyser samt strukturerar och dokumenterar resultatet.
Du benchmarkar mot ledande organisationer inom området för att bidra med relevanta perspektiv och rekommendationer.
Du identifierar inom vilka delar av inköpsområdet AI kan skapa störst verksamhetsnytta.
Du medverkar i marknadsanalys av tänkbara systemleverantörer.
Du ger strategisk rådgivning kring hur systemarkitekturen bör utformas för att skapa sömlösa, automatiserade och användarvänliga processer.
Du är med och tar fram samt dokumenterar verksamhetens kravbild inom området.
Du rapporterar till projekt, beställare och styrgrupp och bidrar till framdrift i projektets centrala arbetsgrupper.
KravDu har högskole- eller universitetsexamen inom exempelvis ekonomi, IT eller teknik på minst 120p, eller minst 10 års arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig, inklusive dokumenterad utbildning inom projektledning och/eller förändringsledning.
Du har minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av implementation av affärssystem och/eller IT-förvaltning inom inköp.
Du har erfarenhet av minst 3 olika affärssystem där du arbetat med helheten i inköpsprocessen eller med dedikerade P2P-, SRM- och/eller Source-to-Contract-lösningar, exempelvis SAP Ariba, Coupa, Kommers, Ivalua, Jaggaer, Basware, Unit4 ERP eller Visma.
Du arbetar systemoberoende och kan göra opartiska bedömningar av olika lösningar.
Du har erfarenhet från minst 2 projekt inom verksamhetsutveckling inom inköp där du varit en aktiv del av projektgruppen.
Du är analytisk och lösningsorienterad och kan snabbt sätta dig in i komplexa processer och omsätta dem till genomförbara förbättringar.
Du kommunicerar tydligt med olika målgrupper och arbetar strukturerat i samarbete med många intressenter.
MeriterandeErfarenhet av inköp i både offentlig och privat sektor.
Erfarenhet av förändringsledning och processutveckling.
Erfarenhet av att arbeta med data och analysera processflöden för att identifiera flaskhalsar.
AI-kompetens kopplad till inköp, exempelvis inom leverantörsanalys, spendanalys, automatisk fakturaklassificering, identifiering av avtalsavvikelser, kategorisering av inköp, stöd vid upphandling eller generering av kravspecifikationer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8171039-2131334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10022368