Technical Team Manager, Lund
Axis Communications Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-08-05
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Vill du leda teamet som ansvarar för driften av ett av Sveriges mest tekniskt avancerade campus?
På Axis får du kombinera operativt ledarskap med utveckling av människor, arbetssätt och tekniska miljöer som varje dag skapar förutsättningar för företagets innovation, utveckling och fortsatta tillväxt. Nu söker vi en Technical Team Manager som vill leda den dagliga tekniska driften och fortsätta utveckla en verksamhet där driftsäkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus.
Om rollen
Axis befinner sig i en starkt tillväxtfas och våra fastigheter spelar en central roll i att stödja företagets innovation, utveckling och globala expansionen. Som Technical Team Manager leder du teamet som ansvarar för den tekniska driften av våra fastigheter. Du säkerställer en stabil, säker och effektiv leverans genom ett strukturerat arbete med förebyggande underhåll, felavhjälpande åtgärder och kontinuerliga förbättringar.
Det är framför allt en ledarroll. Du utvecklar människor, bygger ett högpresterande team och skapar en kultur där ansvarstagande, samarbete och ständig utveckling är en naturlig del av vardagen. Samtidigt driver du den operativa verksamheten framåt och säkerställer att rätt prioriteringar görs varje dag.
Axis fastighetsbestånd omfattar cirka 140 000 kvm kontorslokaler, huvudsakligen ägda och belägna i Lund.
Ansvarsområden
Som Technical Team Manager ansvarar du för den dagliga ledningen av den tekniska driftorganisationen och skapar förutsättningar för att teamet levererar en säker, effektiv och verksamhetsanpassad fastighetsdrift.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och kompetensutveckla teamet genom ett tydligt, engagerande och närvarande ledarskap.
Skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och tar ansvar.
Planera, prioritera och följa upp den dagliga verksamheten inom teknisk drift och underhåll.
Säkerställa ett strukturerat arbete med förebyggande underhåll för att maximera driftsäkerheten och minimera oplanerade driftstopp.
Ansvara för att felavhjälpande underhåll hanteras effektivt och med rätt prioriteringar.
Utveckla underhållsplaner, arbetssätt och processer för ökad kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Säkerställa att lagkrav, myndighetskrav och interna riktlinjer efterlevs.
Bygga starka samarbeten med Facilities, interna verksamheter på Axis och externa leverantörer.
Följa upp leverantörer och serviceavtal för att säkerställa hög kvalitet, god leveransförmåga och kostnadseffektivitet.
Identifiera och driva förbättringar inom exempelvis energioptimering, hållbarhet och digitalisering.
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad ledare som motiveras av att utveckla människor och skapa förutsättningar för ett team som trivs, utvecklas och levererar resultat tillsammans.
Du har:
Relevant högskoleutbildning inom fastighet, bygg, installation, energi eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift, teknisk förvaltning eller liknande verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och arbetsledning
Erfarenhet av förebyggande underhåll, underhållsplanering och felavhjälpande underhåll
God kunskap om tekniska fastighetssystem såsom ventilation, värme, kyla, el samt styr- och övervakningssystem
Erfarenhet av entreprenörs- och leverantörsstyrning
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt, processer och underhållsplanering
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från tekniskt avancerade miljöer, exempelvis laboratorier, serverhallar eller R&D-verksamhet
Erfarenhet av CAFM- eller underhållssystem
Erfarenhet av energioptimering och hållbar fastighetsdrift
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
Erfarenhet av ISO 14001 eller motsvarande miljöledningssystem
För att lyckas i rollen:
Vi tror att ditt ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn i den här rollen. Du är en trygg och prestigelös ledare som bygger förtroende genom tydlighet, delaktighet och tillit. Du har förmågan att skapa engagemang, utveckla människor och bygga ett team där samarbete och ansvarstagande leder till goda resultat.
Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och trivs i en miljö där du behöver prioritera, fatta beslut och skapa framdrift. Du ser förändring och förbättring som en naturlig del av vardagen och inspirerar andra att tänka nytt, utvecklas och ta ansvar.
Du är nyfiken, lyhörd och har ett genuint intresse för både människor och verksamhet. Genom ditt ledarskap skapar du en kultur där medarbetare växer, tar initiativ och tillsammans levererar en teknisk fastighetsdrift med hög kvalitet och driftsäkerhet.
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Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Linn Ahlström på Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axis Communications Aktiebolag
(org.nr 556253-6143)
Gränden 1 (visa karta
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223 69 LUND Arbetsplats
Axis Communications AB Jobbnummer
10022391