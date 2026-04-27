Underhållstekniker
Toyota Material Handling Europe AB / Grovarbetarjobb / Mjölby Visa alla grovarbetarjobb i Mjölby
2026-04-27
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Europe AB i Mjölby
, Örebro
, Borås
, Stockholm
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig problemlösare som brinner för att hålla maskiner i toppskick? Vill du vara en del av ett dynamiskt team på ett ledande företag inom materialhantering? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en Underhållstekniker till vår avdelning för Produktionsunderhåll på Toyota Material Handling Europe i Mjölby. Produktionsunderhåll spelar en avgörande roll i att säkerställa att våra maskiner fungerar optimalt. Om du tycker att detta låter spännande så kanske det är du som är vår nya kollega.
Som underhållstekniker på Toyota kommer du att arbeta med:
Att ha ansvar för och utföra reparationer och underhåll på luftdrivna handmaskiner.
Underhåll och reparationer av maskinutrustning i produktionen.
Snabb och effektiv felsökning för att minimera driftstopp och maximera produktiviteten.
Här får du vara en nyckelspelare i vårt engagerade team! Tillsammans med erfarna kollegor arbetar du för att maximera maskinernas prestanda och säkerställa en smidig produktion. I vår moderna maskinpark hittar du bland annat svetsrobotar, CNC-maskiner, lasermaskiner, kantpressar och effektiva monteringslinor. Du jobbar dagtid i en stimulerande miljö tillsammans med 30 drivna och kompetenta medarbetare - där samarbete, utveckling och teknik står i fokus.
Till tjänsten som underhållstekniker söker vi dig som har/är:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom industri eller underhållsarbeten med fokus på felsökning.
Mekaniskt handlag och erfarenhet av underhålls- och reparationsarbeten
Kommunikativ och serviceinriktad mot uppdragsgivare och leverantörer.
B-körkort
Vi söker dig som är en självgående problemlösare med stark ansvarskänsla och förmåga att ta egna initiativ. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och du har en positiv attityd samt en hög arbetsmoral. Din förmåga att bemöta kollegor och kunder med respekt och servicekänsla är avgörande för att lyckas i rollen.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produkt Range går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan senast 2026-05-11. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Peter Buskas, Produktionsledare, +46 702 153 771
Josefin Nilsson, TA Partner, josefin.nilsson@toyota-industries.eu
#MS
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturering Sweden AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort.
Automationselektriker Kontakt
Contact
Toyota Material Handling josefin.nilsson@toyota-industries.eu Jobbnummer
9877169