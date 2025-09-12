Underhållsmekaniker till vår Underhållsavdelning
Ikea Industry Älmhult AB / Maskinreparatörsjobb / Älmhult Visa alla maskinreparatörsjobb i Älmhult
2025-09-12
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Industry Älmhult AB i Älmhult
Vi söker en Underhållsmekaniker till vår Underhållsavdelning
Är du en teknisk problemlösare som är strukturerad och har lätt för att samarbeta? Vill du tillhöra ett glatt gäng där det händer mycket, och ingen dag är den andra lik? Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
IKEA Industry Älmhult AB bidrar med mer än 200 engagerade och fantastiska medarbetare som årligen tillverkar ca 5,2 miljoner lackerade fronter till främst kök. Vi har en modern, automatiserad produktion i Älmhult där kvalitet i varje steg och process är en del av vårt Lean-arbete. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald för att öka kreativiteten och göra saker annorlunda med IKEA-värderingar i fokus.
Älmhult, som är IKEA:s hjärta, är orten där IKEA kultur och våra värderingar formades och fortfarande utvecklas. Det är en smältdeg av många olika nationaliteter och kulturer. Förutom IKEA Museum, IKEA varuhus, IKEA Hotell och många andra platser där man kan lära sig och mötas på, finns Aktivitetshuset. Detta är en mötesplats och fritidsanläggning med många möjligheter för IKEA medarbetare och deras familjer.
För den som pendlar till Älmhult finns både tåg och bussar att tillgå.
Om jobbet
Vi söker en mekaniker som gärna har grundläggande kunskaper inom elektronik. Som underhållsmekaniker arbetar du med avhjälpande och förebyggande underhåll samt förbättringar i vår moderna maskinpark. Du kommer vara en del av ett bra team som arbetar på ett producerande företag där teknisk kunskap är en viktig del av arbetet. Du arbetar 2-skift och går under kollektivavtalet Träindustriavtalet med GS som facklig organisation.
Vi söker dig som har
• dokumenterad erfarenhet av produktionsutrustning
• grundläggande kunskaper i mekanik/pneumatik
• kunskap inom robotteknik (ABB/Kuka meriterande)
• grundläggande kunskaper inom elektronik är meriterande
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• minst ett B-körkort
• kompetens inom el/automationsutbildning är meriterande
• värderingar som överensstämmer med oss på IKEA där du agerar ödmjukt, viljestarkt och där du skapar gemenskap och entusiasm
IKEA erbjuder dig möjlighet att växa i ett företag med en bärande affärsidé. Du får möjlighet att vidareutveckla dina yrkeskunskaper i ditt dagliga arbete och att arbeta i en miljö där människan och gemenskapen är centrala värden.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Stefan Adolfsson 076-832 68 25. För information om rekryteringsprocessen kontakta Malin Svensson 070-473 25 87. Facklig information GS, Magnus Martinsson 072-180 63 72.
Är du intresserad av att få vara en del av oss är du välkommen med din ansökan senast den 2025-10-05. Urvalet sker löpande och rekryteringen kan komma att avslutas när vi har hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Älmhult AB
(org.nr 556216-8285)
Södra Ringvägen 5 (visa karta
)
343 34 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9505698