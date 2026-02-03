Underhållsmekaniker till kund i Västerås
Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-02-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du en teknisk problemlösare? Jobba som underhållsmekaniker med reparation, felsökning och förbättringar i modern industrimiljö!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker arbetar du med underhåll, reparationer samt förbättringsarbeten på maskiner och produktionsutrustning. Arbetet sker huvudsakligen i industri, depå- eller verkstadsmiljö och omfattar mekaniska system samt i vissa fall även enklare el, pneumatik och hydraulik.
Du ansvarar för att underhållsarbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter, instruktioner och kvalitetskrav. I rollen ingår felsökning, enklare rotorsaksanalyser samt dokumentation av utfört arbete i underhållssystem. Du bidrar aktivt till att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i produktionen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom industri, mekanik, fordon eller teknik, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av arbete som underhållsmekaniker inom industri, verkstad eller produktion - eller så har du ett starkt tekniskt intresse och mekar mycket på fritiden. Vidare tror vi att du har:
God förståelse för mekaniska system och maskiner
Erfarenhet av felsökning och reparation inom fordon eller industri
Grundläggande kunskaper inom el, pneumatik eller hydraulik
Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar och teknisk dokumentation
God datorvana för rapportering i underhållssystem
Som person är du praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Du har ett säkerhetstänk och följer rutiner och instruktioner. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs, liksom grundläggande engelska. Skift-, natt- och helgarbete kan förekomma.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Underhållsmekaniker är en direktrekrytering där du blir anställd av vår kund. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden som ansvarar för processen och besvarar frågor om tjänsten.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Göran Göggezer via goran.goggezer@eterni.se
eller 073-861 72 13. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9721629