Underhållsmekaniker till kund i Helsingborg
2026-02-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Är du en teknisk problemlösare? Jobba som underhållsmekaniker med reparation, felsökning och förbättringar i modern industrimiljö!Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker med inriktning mot felsökare arbetar du med felsökning, löpande underhåll, reparationer och förbättringar på olika typer av dörrar och tillhörande mekaniska system. Arbetet utförs främst i industri-, verkstads- eller depåmiljö och omfattar både mekaniska och elektrotekniska delar av dörrfunktioner, såsom motorer, styrsystem, sensorer, lås, pneumatik och säkerhetsutrustning.
Du säkerställer att allt underhåll följer gällande säkerhetsföreskrifter, rutiner och kvalitetskrav. Rollen innebär även att genomföra enklare rotorsaksanalyser, dokumentera utfört arbete i underhållssystem och bidra till kontinuerliga förbättringar. Du spelar en viktig roll i att garantera hög driftsäkerhet, korrekt funktion och trygg användning av dörrsystemen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom industri, mekanik, fordon eller teknik, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av arbete som underhållsmekaniker inom industri, verkstad eller produktion - eller så har du ett starkt tekniskt intresse och mekar mycket på fritiden. Vidare tror vi att du har:
God förståelse för mekaniska system och maskiner
Erfarenhet av felsökning och reparation inom fordon eller industri
Grundläggande kunskaper inom el, pneumatik eller hydraulik
Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar och teknisk dokumentation
God datorvana för rapportering i underhållssystem
Som person är du praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Du har ett säkerhetstänk och följer rutiner och instruktioner. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs, liksom grundläggande engelska. Skift-, natt- och helgarbete kan förekomma.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Underhållsmekaniker är en direktrekrytering där du blir anställd av vår kund. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden som ansvarar för processen och besvarar frågor om tjänsten.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson via sara.persson@eterni.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Sara Persson sara.persson@eterni.se Jobbnummer
9729631