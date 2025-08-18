Underhållsledare inom mekaniskt underhåll
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Kiruna
2025-08-18
Nu söker vi en underhållsledare till Anrikningsverk 1 och 2. Här väntar ett omväxlande arbete där du får möjligheten att arbeta med ett engagerat team och utveckla dina ledaregenskaper!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som underhållsledare hos oss kommer du att leda och fördela arbeten inom den dagliga underhållsverksamheten inom mekaniskt underhåll i Anrikningsverken. Du utför planering av arbeten för mekanikerna och är en samordnande länk mellan underhåll och produktion. Du ser till att reservdelar och verktyg finns på plats och är aktivt närvarande i verksamheten för att stötta mekanikerna i deras dagliga arbete. Rollen innebär även administrativa uppgifter, men ditt fokus ligger på det praktiska arbetet och att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Det här har du med dig
Du är en utåtriktad person som trivs i en roll där samarbete och problemlösning står i fokus. Du är strukturerad och har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Det är viktigt att du är en god förebild och har ett säkerhetstänk i allt du gör. Du har erfarenhet som mekaniker och/eller arbetsledare - eller så har du ett genuint intresse för ledarskap, engagemang och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
- Godkända gymnasiebetyg eller motsvarande är ett krav
- B-körkort för manuell växellåda är ett krav
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, är ett krav
- Datorvana är ett krav, kunskap i systemet IFS är meriterande
- Erfarenhet av arbete som mekaniker är meriterande
- Erfarenhet av arbete som arbetsledare eller liknande är meriterande
- Anläggningskännedom från något av våra förädlingsverk är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Pernilla Flygare +46725168245 alternativt pernilla.flygare@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ingegerd Kyrö, Ledarna, 0980-710 50
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
