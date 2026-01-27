Underhållsingenjör till fordonsindustrin
2026-01-27
Vill du arbeta med teknik, förbättringsarbete och bidra till hög tillgänglighet i en modern produktionsmiljö? Vi söker nu en Maintenance Engineer i Göteborg till vår kund inom fordonsindustrin!
Om rollenSom Maintenance Engineer ansvarar du för planering, utveckling och uppföljning av underhållsprogram för att säkerställa hög driftsäkerhet och produktivitet i våra tillverkningsanläggningar och vår utrustning. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik, inköp och externa leverantörer.
ArbetsuppgifterPlanera och samordna underhållstekniskt arbete
Granska och följa upp mekaniska och elektriska specifikationer
Driva kontinuerliga förbättringar inom underhåll och kostnadsoptimering
Stödja och samordna arbete med underleverantörer och entreprenörer
Bidra till eller ta fram standarder och rutiner för drift, inspektion och underhåll
Delta i utvärdering och rekommendation av ny utrustning och system
Säkerställa efterlevnad av gällande säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav
Vem söker vi?
Vi söker dig som är självständig och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är analytisk och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du är strukturerad och samarbetar väl med kollegor, samt har förmågan att kommunicera tydligt och tryggt när du förklarar tekniska frågor. Önskvärt kan du påbörja ett nytt uppdrag i början på mars månad. Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning inom t.ex. maskinteknik, elektroteknik, mekatronik, automation eller produktionsteknik
2-5 års relevant erfarenhet från en liknande roll inom underhåll, industri eller produktion
God teknisk förståelse inom mekanik och/eller el
Erfarenhet av förbättringsarbete och strukturerat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt!
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
.
