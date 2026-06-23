Underhållsingenjör
Randstad AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-06-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Är du vår nästa nyckelspelare? Underhållsingenjör till framtidens produktion!
Har du en teknisk fingertoppskänsla, trivs där det händer och vill vara med på en förändringsresa i absolut framkant? Vi söker nu en Underhållsingenjör till vår kund i Uppsala. Här kommer du få vara med i ett stort projekt i en tekniskt avancerad miljö.
Vi arbetar med ett löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Ansvarsområden
Rollen – Både hjärna och hjärta i linjen
Som Underhållsingenjör hos oss sitter du inte bara bakom ett skrivbord. Du är länken mellan analys och action. Du ansvarar för att driva våra processer framåt, där din förståelse för tekniska flöden blir avgörande.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Operativt fokus: Du är aktiv i felsökningar och ser till att produktionen rullar smidigt.
Ständiga förbättringar: Du arbetar i våra underhållssystem för att optimera processer och driva förändringsinitiativ.
Processförståelse: Du sätter dig in i komplexa flöden inom produktion och renrumsmiljö.
Denna roll är ganska operativ vilket kräver att man både kan hantera admin-arbete samt operativt vara aktiv I felsökningar.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som trivs att jobba inom projekt och admin och som har inriktning teknik. Eftersom vi befinner oss i en föränderlig miljö behöver du vara prestigelös, flexibel och gilla när förutsättningarna skiftar.
Vi söker dig som har:
Utbildad ingenjör eller innefattat rollen som ingenjör minst tre år
Erfarenhet av projekt och transfer från projekt till förvaltande organisation
Erfarenhet av tillverkningsindustrin
Erfarenhet av att arbeta I underhållssystem
Goda kunskaper i både svenska och engelska.
Meriterande: Erfarenhet av aseptisk fyllning och GMP.
Vad erbjuder vi?
Du kliver in i ett stort projekt som präglas av hög kompetens och en hjälpsam kultur. Här blir du en del av en grupp där erfarenhetsutbytet står i centrum.
Arbetstid: Dagtid (måndag–fredag).
Anställningsform: Konsultuppdrag på 1 år med goda möjligheter till förlängning.
Placering: Uppsala.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/93db5fac-48f2-46f0-9f8e-d57c3ed7e60e
Seminariegatan 21 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9975007