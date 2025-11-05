Underhållsingenjör
Vill du arbeta i en varierad roll där du får kombinera teknik, planering och projektledning? Vi söker nu en underhållsingenjör som vill bidra till att utveckla och effektivisera vårt fastighetsunderhåll - och samtidigt vara en viktig del av ett engagerat team med högt i tak.Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Ett bolag som bryr sig om Sjöbo kommun.
AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Förvaltningen omfattar lägenheter med en total yta av 55 011 kvm, samhällsfastigheter med en total yta av 73 440 kvm och lokaler med en total yta av 12 421 kvm.
Vår verksamhet är att inom Sjöbo kommun förvärva, bebygga, avyttra och förvalta fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov. I vår verksamhet ingår även försäljning av fastighetsrelaterade tjänster. För att kunna göra detta måste vi bygga och utveckla relationen till våra kunder. Att förstå kundernas önskemål och behov gör att vi kan leverera bostäder, lokaler och fastighetsrelaterade tjänster med hög kundnytta. Vi är 70 anställda inom AB Sjöbohem som jobbar med fastighetsförvaltning och städtjänster. Bolaget har egen personal för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Arbetssättet ska genomsyras av enkelhet, fokus och ansvarstagande där vi genom en effektiv organisation kan leverera en hög kundnytta.
Läs mer om Sjöbohem på www.sjobohem.se
Nu söker vi en underhållsingenjör till vårt team. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör ansvarar du för att planera, följa upp och utveckla vårt löpande underhållsarbete. Du arbetar både strategiskt och praktiskt med att säkerställa att våra fastigheter håller hög kvalitet och långsiktig funktion.
I rollen ingår främst att:
• Planera, samordna och följa upp underhållsinsatser i Incit Expand
• Projektera och projektleda om- och tillbyggnadsprojekt
• Upprätta budget och följa upp kostnader
• Ta fram och hantera bygglovshandlingar, främst vid om- och tillbyggnad
• Samarbeta med kunder, entreprenörer och interna funktioner
• Lära dig att tolka och tillämpa LOU
• Arbeta i AutoCAD med ritningsunderlag och teknisk dokumentation
• Ansvara för våra ramavtal avseende byggnation
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig med en byggteknisk utbildning, på YH- eller högskolenivå. Du har erfarenhet av tekniskt arbete inom bygg, fastighet eller underhåll, och du behärskar CAD-arbete - gärna i AutoCAD. Erfarenhet av projektledning och budgetansvar är meriterande.
Som person är du:
• Systematisk och strukturerad - du har lätt för att planera och följa upp
• Kommunikativ - du trivs i samarbeten och har lätt att skapa förtroende
• Trygg och tydlig - du har "skinn på näsan" och vågar stå för dina beslut
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en organisation där det är högt i tak, korta beslutsvägar och en prestigelös kultur. Här får du påverka och till viss del forma din egen tjänst utifrån dina styrkor och intressen. Vi erbjuder en utvecklande roll med stor variation i arbetsuppgifter och möjlighet att växa inom projektledning, teknik och fastighetsutveckling. Du får en trygg anställning, trevliga kollegor och ett klimat som uppmuntrar initiativ.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid hos Sjöbohem med tillträde snarast efter överenskommelse. Tjänsten utgår från vårt kontor i Sjöbo och kräver att du har B-körkort för att kunna ta dig ut till våra kunder vid behov.
Vi använder oss av löpande urval, så ansök redan idag! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 26 november 2025. För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
