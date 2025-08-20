Underhållselektriker
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
Volvo Cars Body Components (VCBC) är beläget i Olofström i södra Sverige och producerar samt levererar karosskomponenter till Volvos olika anläggningar runt om i världen. Huvudprocesserna inom VCBC omfattar stansning av plåt och underkonstruktion av karosskomponenter, med stöd från konstruktion och matristillverkning.
Underhåll inom Sammansättning i södra fabriken ansvarar för både akut och förebyggande underhåll. Gruppen består idag av cirka 38 medarbetare fördelade på 5 skift. Att arbeta inom Underhåll innebär ett mycket varierande arbete där ingen dag är den andra lik, och man lär sig nya saker varje dag.
Vad du kommer att göra
I rollen kommer du att utföra akuta avhjälpande underhållsåtgärder under produktion, förebyggande och förbättrande underhåll enligt arbetsorder, samt förberedelsearbete. Du kommer att medverka vid analysarbete, eskalera enligt fastställd matris och rapportera allt utfört arbete i underhållssystemet - inklusive åtgärd, tid och eventuell teknisk återkoppling. Du arbetar också med ständiga förbättringar enligt DMAIC.
Du och dina färdigheter
Du har minst treårig gymnasieutbildning inom elteknik med inriktning automation eller motsvarande, samt utbildning eller erfarenhet av programmering och felsökning mot Siemens styrsystem eller ABB robotsystem. Du har erfarenhet från underhållsarbete, generella IT-kunskaper och är kvalitetsmedveten. Din sociala förmåga gör att du skapar nätverk, agerar affärsmässigt och har en god helhetssyn. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
För att trivas i rollen har du ett genuint intresse för teknik och ser lösningar snarare än problem i uppkomna situationer. Du är nyfiken på förbättringsarbete och trivs när det händer saker. Du har lätt för att ställa om vid oförutsedda händelser och gillar att hålla dig uppdaterad och utveckla dig själv - samtidigt som du gärna delar med dig av ny kunskap till andra. Du tar ansvar, är initiativtagande och har kvalitetsfokus i allt du gör. Du samarbetar gärna med andra och bygger långsiktiga relationer genom att visa förtroende, respekt och tillit till dina kollegor. Ersättning
