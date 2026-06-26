Underhållschef till Swedish Agro
Swedish Dla Agro AB / Gruv- och metallurgijobb / Kalmar Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kalmar
2026-06-26
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Vill du kombinera teknik, ledarskap och förbättringsarbete i en verksamhet där du får möjlighet att påverka på riktigt?
För oss handlar rollen om mycket mer än maskiner och teknik. Det handlar om att skapa förutsättningar för en verksamhet som varje dag levererar till lantbrukare runt om i Sverige.
Som underhållschef får du en central roll i att säkerställa hög driftsäkerhet och utveckla både anläggningen och underhållsarbetet för framtiden.
DITT ANSVARSOMRÅDE
Vi går in i nästa utvecklingsfas
Vi fortsätter att utveckla vårt förebyggande underhåll, förbättra uppföljningen av våra anläggningar och använda modern teknik för att skapa bättre beslutsunderlag och ökad driftsäkerhet. Samtidigt finns ett viktigt arbete framför oss i våra spannmålsanläggningar där du får möjlighet att göra verklig skillnad genom att bygga långsiktiga planer, prioritera insatser och utveckla anläggningarna över tid.
DITT UPPDRAG
Du leder och utvecklar underhållsorganisationen och ansvarar för:
Driftsäkerhet, underhåll och långsiktig underhållsplanering
Teknisk utveckling och investeringar
Entreprenörer, serviceavtal och myndighetskrav
Fastighetsunderhåll för våra svenska anläggningar
Utveckling mot ett mer planerat och förebyggande underhåll
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av underhåll inom tillverkande industri eller processindustri och trivs i en roll där teknik, människor och resultat möts. Är en ledare som skapar engagemang och förtroende och som arbetar strukturerat, tycker om att utveckla både människor och arbetssätt och ser möjligheter där andra ser problem.
VI ERBJUDER
Hos Swedish Agro blir du en del av ett erfaret team med stort engagemang för verksamheten. Vi arbetar nära varandra, hjälper varandra när det behövs och har ett gemensamt fokus på att utveckla både anläggningarna och verksamheten över tid.
Här får du ett brett och varierande uppdrag med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både verksamheten och dess framtida utveckling i en verksamhet som spelar en viktig roll för svenskt lantbruk.
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig! Senaste ansökningsdagen är den 31 juli.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Bundy,Produktionschef på tfn +46730321054
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans – över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde – från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm https://www.youtube.com/watch?v=Iyq28UiLTPw&t=1s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish DLA Agro AB
(org.nr 556858-3081)
392 39 KALMAR Arbetsplats
Swedish Agro Jobbnummer
9981578