UH-tekniker till Ekets Precision i Eket
Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Örkelljunga Visa alla maskinreparatörsjobb i Örkelljunga
2026-02-20
Ett litet team med spännande uppdrag i en investeringsstark verksamhet med korta beslutsvägar, välkommen till oss på Ekets Precision!
UH-TEKNIKER TILL EKETS PRECISION
Vill du arbeta i ett växande industriföretag som satsar på modern teknik, nya maskininvesteringar och långsiktig utveckling? Nu förstärker vi underhållsavdelningen på Ekets Precision med ytterligare en UH-tekniker.
Idag består teamet av två engagerade UH-tekniker, nu söker vi dig som vill vara med och utveckla både teknik, arbetssätt och samarbetet med produktionen. Vi är ett tight team som ständigt strävar efter att utvecklas, både som grupp och på individnivå.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som UH-tekniker arbetar du både förebyggande och med akuta insatser i vår produktion. Du är en viktig del av driftsäkerheten och har en nära dialog med produktionspersonalen.Dina arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Felsökning och reparation av maskiner
Mekaniskt underhåll samt viss elektronik och el
På sikt även arbete inom automation
Strukturerat underhållsarbete enligt vårt underhållssystem
Dialog, support och utbildning av produktionspersonal
Aktivt deltagande i ständiga förbättringar
Hos oss får du arbeta i en modern miljö med en bred och stabil kundmix, där investeringar och utveckling är en naturlig del av vardagen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och trivs med ett praktiskt arbete där du får skruva, felsöka och förstå hur maskiner fungerar på djupet. Du har troligtvis en verkstadsteknisk utbildning i grunden och gärna erfarenhet från bearbetning eller producerande industri.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande, men också flexibel när akuta situationer uppstår. Att arbeta nära produktionen motiverar dig, du är kommunikativ, bygger goda relationer och bidrar gärna med din kunskap. Samtidigt är du nyfiken på ny teknik och vill vara med och utveckla underhållsarbetet framåt, exempelvis inom automation och förbättringsarbete.
Vi ser gärna att du har:
Verkstadsteknisk utbildning
Erfarenhet från bearbetning eller industri (meriterande)
God mekanisk förståelse samt viss el-/elektronikkunskap
Ritningsläsning
Grundläggande IT-kunskaper
Svenska och engelska (tyska är meriterande)
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som UH-tekniker är en direktrekrytering där du blir anställd hos Ekets Precision. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090.
Plats: Eket/Örkelljunga.
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid och dagtid. Måndag - torsdag 06.45-16.00, fredagar 06.45-13.00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Ekets Precision AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9755812