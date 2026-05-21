Uddevalla kommun söker centrumutvecklare
Uddevalla Kommun / Chefsjobb / Uddevalla Visa alla chefsjobb i Uddevalla
2026-05-21
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Uddevalla kommun söker centrumutvecklare - operativ drivkraft med strategisk kompass
Vill du vara med och forma framtidens stadskärna i Uddevalla - och dessutom göra det på riktigt? Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i att förverkliga vår centrumstrategi genom samverkan, etableringar och synlig närvaro i centrum.
Om uppdraget
Uddevalla har en tydlig vision: ett centrum att längta till. Strategin är framtagen - nu behöver vi en handlingskraftig och relationsskapande centrumutvecklare som får saker att hända i vardagen. Du kommer att arbeta operativt med att:
Inledningsvis driva arbetet med att skapa en gemensam centrumförening/organisation tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer.
Fylla tomma lokaler och locka nya verksamheter, både inom handel, restaurang och upplevelser.
Koordinera samarbetet mellan fastighetsägare, handlare, föreningsliv, köpmannaföreningen och kommunen.
Driva konkreta initiativ och evenemang som stärker attraktionskraften och livskraften i centrum.
Vara synlig i staden och nära aktörerna - du blir en sammanhållande kraft på plats.
Du arbetar på uppdrag av kommunledningskontoret, där strategiskt ansvar finns, men ditt fokus är det vardagsnära arbetet som får strategin att leva.
Vi söker dig som...
Har relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsplanering, ekonomi, marknadsföring, fastighetsförvaltning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Är lösningsorienterad och handlingskraftig, med god känsla för samarbete, tajming och dialog.
Har erfarenhet av etableringsarbete, handel, platsutveckling eller fastighetsförvaltning.
Har vana att arbeta självständigt i komplexa miljöer och bygga långsiktiga relationer.
Är bra på att få med dig andra - du har fingertoppskänsla, energi och en prestigelös inställning.
Har lokal kännedom eller ett genuint intresse för Uddevalla och dess utveckling.
Meriterande
Erfarenhet från centrumförening, destinationsutveckling, citysamverkan och offentlig sektor.
Kännedom om fastighetsmarknad, butiks- och restaurangetablering eller platsmarknadsföring.
Erfarenhet av arbete inom kommunal- och politisk organisation.
Vi erbjuder dig:
En roll med stort eget mandat - men också stöd från kommunledningskontoret och andra funktioner.
Ett meningsfullt uppdrag där du får vara med och skapa konkreta resultat - snabbt och synligt.
Möjlighet att arbeta mitt i staden och mitt bland människorna - nära verksamheterna och aktörerna.
Anställningen är en tidsbegränsad projektanställning på 6 månader. Efter projektperioden slut är avsikten att den uppstartade centrumföreningen övertar arbetsgivaransvaret för rollen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf. kommundirektör Mats Eliasson. E-postadress: mats.eliasson@uddevalla.se
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921328