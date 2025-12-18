Två skollogopeder sökes till central elevhälsa
2025-12-18
Din arbetsplats
Är du leg. logoped och vill arbeta kommunövergripande med skollogopediska insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå? Då ska du söka dig till oss! Du och dina kollegor här arbetar för att bistå våra grundskolor och anpassade grundskolor med logopedisk kompetens. Hos oss blir du en del av ett kompetent logopedteam på enheten Barn- och elevhälsa som förutom Logopedteamet består av två andra team: Psykologteamet och Närvaroteamet. Enheten är centralt organiserad med gemensamma kontorslokaler. Det mesta arbetet sker i direkt samarbete med lärare, elevhälsoteam och rektorer. Här jobbar du och dina kollegor med att stödja verksamheterna med spetskompetenser inom barn- och elevhälsa. Enheten präglas av hög kompetens, systematik och utvecklingsanda med elevernas och verksamheternas behov i fokus. Vi utökar nu enheten med två logopedtjänster och hoppas att du vill ingå i vårt härliga och kompetenta logopedteam!
Härryda kommun består av orterna Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Från centrala Göteborg till centralorten Mölnlycke är det tio minuters bilfärd och du tar dig hit på 15 minuter med buss från Korsvägen. Kommunen har ca 40 000 invånare. Närheten till både natur och storstad lockar många att bosätta sig här. Kommunen har stor inflyttning av barnfamiljer och är en barnvänlig och expansiv del av Göteborgsregionen. I den kommunala förvaltningen arbetar ca 2 700 personer.
Ditt uppdrag
Som skollogoped ingår du i en central elevhälsa och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillsammans med logopedkollegor och enhetschef identifierar du behov samt planerar, genomför och utvärderar systematiska insatser för att öka den språkliga och kommunikativa tillgängligheten och stärka implementeringen av evidensbaserade metoder i verksamheternas olika lärmiljöer. Arbetet görs på såväl individnivå som på grupp- och organisationsnivå, utifrån verksamheternas behov. Särskilt fokus ligger framöver på att genom strukturerade insatser bidra till att våra elever utvecklar goda språk-, läs- och skrivfärdigheter och att öka tillgängligheten för elever med funktionsnedsättningar som påverkar språk och kommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Kompetensutveckling till personal.
• Handledning och konsultation med observationer av elever och lärmiljöer.
• Att stödja skolor i implementeringen av evidensbaserade metoder (exempelvis metoder inom AKK och phonics) och systematik i arbetet med elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.
• Tvärprofessionellt samarbete med barn- och elevhälsans övriga professioner, rektorer och lärare.
Det kan även ingå att i vissa fall genomföra bedömningar av språklig och kommunikativ förmåga av elever. Du dokumenterar dina individinsatser enligt HSL i journalsystemet Prorenata. Rektorerna leder elevhälsoarbetet på skolorna och du kommer att samarbeta med elevhälsans professioner, lärare, övrig skolpersonal samt andra aktörer.
Logopedteamet träffas varje vecka för gemensamt arbete kring verksamhets-, utvecklings- och patientsäkerhetsfrågor. Psykologiskt och logopediskt ledningsansvarig (PLA/LLA) har som uppdrag att vara ett stöd i arbetet med processer och rutiner avseende HSL-insatser.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som: · Är legitimerad logoped. · Har erfarenhet av logopediskt arbete med barn och ungdomar, barn- och ungdomshabilitering eller skollogopediskt arbete. · Har god kännedom om metoder inom AKK, språklig träning, samt läs- och skrivträning och kan tillämpa dina kunskaper i en skolkontext. · Det är meriterande med erfarenhet av skollogopediskt arbete och elevhälsoarbete, samt vana att arbeta på grupp- och organisationsnivå och genomföra kompetensutvecklingsinsatser och handledningsuppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du passar bra hos oss om du:· Självständigt kan driva ditt arbete framåt.· Har god förmåga att samarbeta med andra och kan översätta dina yrkesspecifika kunskaper på ett sätt som andra professioner förstår.· Har god förmåga att analysera behov på individ-, grupp- och organisationsnivå och kan strukturera ditt arbete på ett systematiskt sätt.
Vad vi erbjuder dig
• Du får ett generöst friskvårdsbidrag på 3000kr.· Du får arbeta i en kommun med hög ambitionsnivå och välfungerande skolor.· Du får utvecklas både på kortare och längre sikt genom goda möjligheter till intern och extern kompetensutveckling. · Du blir en viktig del av Logopedteamets systematiska och verksamhetsnära utvecklingsarbete. Du får vara med och stödja flera verksamheter med implementering av metoder inom AKK, phonics och systematiskt arbete med screening och stödinsatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. · Du får en närvarande och engagerad chef och goda möjligheter till kollegialt stöd av erfarna, drivna och kompetenta kollegor.· Tjänsten erbjuder stora möjligheter till flexibilitet utifrån kommunens riktlinjer och verksamheternas behov, exempelvis genom ett uppskattat flexavtal.· Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som söker har skyddade personuppgifter, skicka din ansökan i pappersform till: Härryda kommun,Personalfunktionen,Sofia Götberg,435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Psykologiskt ledningsansvar
Gustav Jonsson gustav.jonsson@harryda.se 031-724 68 79 Jobbnummer
