Turkisk Kock
Helios Restaurang AB / Kockjobb / Vansbro
2025-08-14
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
Helios Restaurang AB i Vansbro
Vi söker en passionerad kock till vår restaurang i Dala-Järna!
Älskar du att skapa smakupplevelser som gästerna minns? Har du ett öga för detaljer och ett hjärta som klappar för matlagning? Då kan du vara den vi söker!
Om oss
Vi är en charmig restaurang i hjärtat av Dala-Järna som fokuserar på [medelhavsinspirerade ,grekisk,turkisk rätter och pizza]. Vår vision är att erbjuda mat som är både vällagad och minnesvärd, i en varm och välkomnande miljö.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som kock (minst 1 år)
• Är kreativ och gillar att utveckla nya rätter
• Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
• Har god hygienpraxis och arbetar strukturerat
• Gärna har utbildning inom restaurang/kök (ej krav)Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
• Planera och tillaga rätter enligt meny
• Bidra till menyutveckling och säsongsanpassning
• Säkerställa kvalitet och smak i varje rätt
• Hålla ordning i köket och följa hygienregler
Ansökan:
Skicka din ansökan med CV och ett par rader om varför du vill arbeta hos oss till [din e-postadress] senast 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: gullusaritas@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helios Restaurang AB
(org.nr 559166-4577)
Myrbacka 77 (visa karta
)
786 72 DALA-JÄRNA Arbetsplats
Helios Restaurang & Pizzeria Kontakt
Gullu Saritas gullusaritas@hotmail.se Jobbnummer
9459307