Turistinspiratör Sommaren 2026
Attraktiva Oskarshamn AB / Rese- och trafikjobb / Oskarshamn
2026-01-07
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Oskarshamns roligaste jobb väntar på dig!
Oskarshamns roligaste jobb väntar på dig!
Älskar du att träffa människor, sprida glädje och visa upp det bästa av Oskarshamn? Är du social, lösningsorienterad och älskar att inspirera andra? Då är det DIG vi söker som turistinspiratör i Oskarshamn!
Som turistinspiratör blir du en levande guidebok och ambassadör för Oskarshamn. Med energi och engagemang hjälper du besökare att upptäcka våra vackra kustpärlor, smultronställen och spännande sevärdheter. Du möter turister på plats, i sociala medier och via telefon - där de är! Vi söker dig som är nyfiken, ansvarsfull och har lätt för att ta kontakt med nya människor.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Inspirera och tipsa gäster om våra vackra platser och spännande aktiviteter.
Vara ansiktet utåt för Oskarshamn och se till att varje besökare får en oförglömlig upplevelse.
Möta besökare på plats samt genom sociala medier, telefon och mejl.
Uppdatera vår webbplats, www.oskarshamn.com
med aktuella evenemang.
Vara behjälplig vid olika evenemang under sommaren.Kvalifikationer
Språkkunskaper: Flytande svenska och engelska i tal och skrift (krav)
B-körkort, både för manuell och automat (krav)
Meriterande
Språkkunskaper i tyska
Erfarenhet inom turism, service och/eller kommunikation
Goda kunskaper om Småland
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag till rekryktering@oskarshamn.com
och bli en del av Oskarshamns gladaste team i sommar!
Period: Vecka 24-33. Vi vill att du har möjlighet att jobba under hela perioden.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid fördelat på dagtid vardagar och helger, samt vissa kvällar.
Ansök senast 28 februari, märk din ansökan med TURISTINSPIRATÖR 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rekrytering@oskarshamn.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attraktiva Oskarshamn AB
(org.nr 556882-4345), https://attraktivaoskarshamn.com/jobba-hos-oss/
Biogränd 7 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
