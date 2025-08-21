Turbine Heat Transfer Engineer
Akkodis Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-08-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Boxholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om Akkodis
Akkodis är ledande inom teknik- och IT-konsulting och engagerar sig i att erbjuda innovativa lösningar för våra kunders komplexa utmaningar. Vi kombinerar djupgående teknisk kompetens med kundfokuserade lösningar och arbetar för att driva utveckling i teknikens framkant.
Om rollen
Vi söker nu en driven och analytisk ingenjör med expertis inom värmeöverföring och flödesmekanik som vill bli en del av ett engagerat team hos en ledande kund inom gasturbinsteknik. Som Turbine Heat Transfer Engineer kommer du att arbeta med avancerade beräkningar och analys för att säkerställa bästa prestanda och effektivitet i gasturbiner för högtemperaturmiljöer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Utföra temperaturberäkningar och analyser för gasturbinkomponenter med CFD-mjukvara.
* Ge teknisk support inom värmeöverföring och flödesteknik.
* Delta i och leda utvecklingsprojekt och felutredningar.
* Programmera och utveckla interna beräkningsverktyg.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk bakgrund inom värmeöverföring eller flödesmekanik, med erfarenhet av analytiska lösningar och CFD.
* Starkt intresse för teknisk problemlösning och metodutveckling.
* Mycket goda kunskaper i engelska.
Vad Akkodis erbjuder
Som anställd hos Akkodis blir du del av en dynamisk arbetsmiljö där vi värderar din professionella utveckling. Vi erbjuder utbildningar, certifieringar och en personlig utvecklingsplan för att säkerställa att du alltid är i teknikens framkant.
Vill du bli en del av ett företag som driver innovation och säkerställa att våra kunders mål uppnås? Ansök idag för att bli en del av Akkodis! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Jerry Broman Jobbnummer
9468706