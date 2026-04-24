Tullagent till sommarjobb på Gerlach
2026-04-24
Söker du ett spännande och utvecklande sommarjobb och har tidigare erfarenhet av att upprätta tulldeklarationer? Är du därtill en noggrann och stresstålig person som trivs att arbeta i högt tempo? Då har vi sommarjobbet för dig!Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid mellan 1 juli och 31 augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Gerlach Sweden AB.
Om företaget
Gerlach är den ledande neutrala leverantören av tulltjänster i Europa. Med ett nätverk av 170 kontor i 27 europeiska länder och mer än 750 tullspecialister täcker de hela behovet av tulltjänster; import, export och transit, men även komplexa tullösningar, värdering av logistikkedjor och olika konsultationstjänster - däribland utbildningar i samarbete med bl.a. olika högskolor.
I andra europeiska länder drar Gerlach, som är ett helägt dotterbolag till Deutsche Post DHL Group, fördel av ett internationellt partnernätverk. Totalt 1000 tullspecialister och konsulter i 27 europeiska länder är tillgängliga för att hjälpa till med tullfrågor.
Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att upprätta tulldeklarationer, vilket innebär att säkerställa att alla nödvändiga dokument och information för varor som passerar tullgränser är korrekt ifyllda och inlämnade enligt gällande regler. Du sammanställer tullunderlag och vidarebefordrar dessa till de angivna utlämningsställena för att säkerställa en smidig och effektiv transport av varor. En del av arbetet innebär även att kommunicera med kunder för att säkerställa att alla tullrelaterade frågor hanteras korrekt och snabbt.
Slutligen är det viktigt att alla verksamheter följer gällande lagar och regler. Rollen innebär därför att noggrant iaktta restriktioner och myndighetskrav. Det innebär också att följa relevanta tull- och transportregler för att undvika problem och säkerställa att företaget lever upp till alla rättsliga krav.
Tjänsten är ett konsultuppdrag från 1 juli till 31 augusti. Du förväntas kunna arbeta heltid under hela perioden.
Upprätta tulldeklarationer
Sammanställa tullunderlag och förmedla dessa till angivna utlämningsställen
Kommunicera med kunder och i vissa fall åkerier samt chaufförer
Iaktta gällande restriktioner/regleringar (myndighetskrav)
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning, har du därtill någon form av tullutbildning är det mycket meriterande
Erfarenhet av att upprätta tulldeklarationer
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal såväl som skrift
För att trivas i denna roll behöver du vara noggrann, stresstålig och ha förmågan att arbeta effektivt i högt tempo. Du bör vara van vid att hantera flera uppgifter samtidigt och hålla ett lugn även i stressiga situationer. I denna roll är det viktigt att du både trivs med att arbeta i team och samarbeta med kollegor, samtidigt som du också kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när det krävs. Du är serviceinriktad och har ett naturligt intresse för att hjälpa andra, vilket gör att du lätt bygger goda relationer och levererar högkvalitativ service.
Övrig information
Start: 1 juli Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
